Céline Dion apparaît en public trois ans après le diagnostic de sa maladie

La chanteuse a été vue dans le public d'un match de hockey.

Depuis trois ans, la star s'était retirée dans la vie privée. (archives) Imago

Céline Dion a été revue en public après avoir été diagnostiquée du syndrome de la personne raide. La chanteuse canadienne a participé à un match de hockey au T-Mobile Arena de Las Vegas. Depuis trois ans, la star s'était retirée dans la vie privée.

Dans les différentes vidéos qui circulent sur les médias sociaux, Céline apparaît de bonne humeur. Elle a salué quelques fans et joueurs de hockey après le match.

La vice-présidente des communications hockey de Montréal, Chantal Machabée, a écrit sur Instagram : «De la belle visite lors de notre match à Las Vegas hier».

La chanteuse était accompagnée de ses fils, René-Charles, 22 ans, et les jumeaux Nelson et Eddy, 13 ans, lors du match entre les Canadiens de Montréal et les Golden Knights de Vegas.

La chanteuse était accompagnée de ses fils, René-Charles, 22 ans, et les jumeaux Nelson et Eddy, 13 ans, lors du match entre les Canadiens de Montréal et les Golden Knights de Vegas. Capture d'écran/Instagram

Une personne sur un million

Céline Dion a révélé qu'elle souffrait de ce trouble neurologique rare en décembre 2022. «Je me bats avec des problèmes de santé depuis longtemps et il a été très difficile pour moi de faire face à ce défi et d'être capable de dire ce que je traverse», avait écrit Céline à l'époque.

«On m'a récemment diagnostiqué un trouble neurologique rare appelé syndrome de la personne raide, une maladie qui touche une personne sur un million. J'essaie encore d'en savoir plus, mais je sais maintenant que c'est la cause de mes spasmes».

«Malheureusement, ces spasmes affectent tous les aspects de ma vie quotidienne, il m'est parfois difficile de marcher et ils ne me permettent plus d'utiliser mes cordes vocales pour chanter comme avant.»