Invité dans Buzz TV, Charles Berling a salué la libération de la parole des femmes pour dénoncer les abus dans le monde du cinéma. Selon l'acteur et metteur en scène, les jeunes acteurs sont eux aussi des cibles.

Dans la tempête qui agite le cinéma français et les témoignages qui se succèdent de la part d'actrices dénonçant des abus, le soutien des hommes est primordial.

D'autant plus lorsqu'ils ont, eux aussi, été victimes d'abus de pouvoir. C'est le cas de Charles Berling, invité à réagir aux récentes accusations portées par Judith Godrèche à l'encontre des réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doillon.

« Les comportements sont en train de changer, et tant mieux. Je crois qu’il est très important que la parole des femmes se libère, et d’ailleurs pas que des femmes», a-t-il déclaré.

Et de souligner un point important: l’abus n’a pas de genre. « De toute personne qui a été victime d’abus sexuel parce qu’il y a aussi des garçons». Car l’acteur et metteur en scène peut témoigner de sa propre expérience: « J’ai pu être témoin et j’ai moi-même pu connaître ça, en tant qu’homme. J’ai pu le vivre avec des réalisatrices.»

Celui qui incarne Romain Gary dans le téléfilm L’enchanteur, sur France 2 lundi 12 février, poursuit: « Quand on est acteur ou actrice, on est dans un rapport avec la réalisation non pas d’objet, mais comme une sorte d’objet du désir comme disait Buñuel. Donc il peut y avoir, de la part de la personne qui vous met en scène, une tentation d’outrepasser son domaine, sentir une pression déplacée qui n’est pas professionnelle».

Le comédien a eu la chance de pouvoir « réglé le problème à ce moment-là en parlant avec la personne et en s’expliquant», et d'être entendu. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, surtout pour les plus jeunes. « A 14-15 ans, on est dans une situation de vulnérabilité», ajoute Charles Berling.

