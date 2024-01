Charles III et Kate quittent l'hôpital, mais le doute subsiste

Le Royaume-Uni et les sujets les plus sensibles au sort de la Maison de Windsor peuvent pousser, en partie, un soupir de soulagement. Le roi Charles III et la princesse Kate de Galles, épouse de l'héritier du trône William, sont sortis de la clinique londonienne à quelques heures d'intervalle lundi. Selon la BBC, la convalescence de Kate, âgée de 42 ans, pourrait être plus longue que ce qui avait été annoncé jusqu'à présent.

Le roi Charles et la reine Camilla à leur sortie de la clinique londonienne, le lundi 29 janvier 2024 dans l'après-midi. La princesse Kate avait quitté la même clinique quelques heures plus tôt, mais sans apparaître en public. Keystone

La London Clinic, l'hôpital VIP de Londres, a accueilli ces jours-ci, pour la première fois dans l'histoire, le souverain régnant et la future reine consort ensemble: aux prises avec un double problème de santé royal qui est en quelque sorte voué à multiplier les incertitudes et les angoisses qui pèsent sur la monarchie britannique.

Un Charles III souriant salue les caméras

Pour Charles, au moins sur le plan de la santé, les choses semblent moins préoccupantes. Son hospitalisation, bien que précautionneusement prolongée de quelques jours par rapport aux prévisions les plus optimistes compte tenu de ses 75 ans, a duré au total trois nuits.

Elle est la conséquence d'une intervention chirurgicale mineure et de routine liée au diagnostic d'une hypertrophie de la prostate définie comme «bénigne». Une intervention dont il est sorti souriant aujourd'hui, s'offrant volontiers à saluer journalistes et badauds avant de regagner sa résidence en compagnie de l'inséparable reine Camilla.

Un véritable point de repère de la dynastie - comme une sorte de revanche sur le destin - en ces jours d'absence obligée de Kate (et de celle, parallèle, de son dauphin William, appelé à s'occuper de sa femme et de ses enfants).

Une convalescence plus longue que prévu

Le message de remerciement aux médecins et aux infirmières a ensuite été transmis dans un communiqué sec de Buckingham Palace, accompagné d'un nouvel appel à la satisfaction royale pour l'«impact positif» produit dans le Royaume en termes de «prise de conscience» de la nécessité de la prévention des maladies de la prostate chez les hommes de plus de 50 ans.

En ce qui concerne la période de rétablissement postopératoire, indiquée par la Cour comme «courte» la semaine dernière, les délais pourraient s'allonger un peu par précautopn: jusqu'à un mois de repos de tout engagement extérieur, selon Sky News, dans le cadre d'un format qui permettra en tout cas à Charles III de conserver ses prérogatives essentielles de chef d'État (puisqu'il n'a pas été jugé nécessaire de recourir à une quelconque députation institutionnelle formelle, même pendant les jours de son hospitalisation).

Discours très différent et plus discret pour Kate

Une perspective différente en tout cas de celle de Kate, 42 ans, sortie après pas moins de 13 nuits d'hospitalisation à la London Clinic et une opération abdominale de nature non précisée, mais certainement plus complexe et délicate que celle subie par son beau-père.

Une odyssée qui reste couverte d'un épais voile de secret même le jour du transfert de l'hôpital au domicile, consommé en toute discrétion au milieu des fenêtres obscurcies et des images de la patiente refusées par le protocole à la curiosité morbide des médias.

Dans une maigre note d'accompagnement publiée par le palais de Kensington, il est assuré que «Son Altesse Royale, la princesse Catherine», comme Kate Middleton est désormais respectueusement appelée dans les documents judiciaires, «progresse bien» vers son objectif de rétablissement complet.

Une convalescence qui pourrait se prolonger après Pâques

Mais en même temps, l'horizon d'une longue convalescence se confirme: une phase de «récupération» que la consort de William passera hors de la ville - loin de la moindre activité publique - dans le refuge d'Adelaide Cottage, adjacent au château de Windsor, choisi en 2022 comme résidence ordinaire du prince de Galles pour eux et leurs trois enfants (George, Charlotte et Louis, âgés de 10, 8 et 5 ans), plus retirée que celle, officielle, de Kensington Palace, au cœur de Londres.

La durée de cette éclipse a été fixée à l'époque par les bulletins de la cour au moins «jusqu'après Pâques», qui tombe le 31 mars. Mais la BBC s'est montrée encore plus prudente aujourd'hui, en évoquant indéfiniment «quelques mois» de convalescence.

De son côté, Kate a demandé dès le départ à ce que les détails et l'évolution de son état de santé soient absolument confidentiels, notamment pour protéger ses enfants. Les sources officieuses évoquées par les tabloïds se sont contentées d'écarter l'hypothèse d'un cancer: une indiscrétion qui n'a d'ailleurs jamais été confirmée explicitement par le palais.