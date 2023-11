Désireux «d'intensifier» son rôle de grand-père, le roi Charles III aurait prévu d'appeler les Sussex cette semaine pour les inviter à fêter Noël en famille, affirment différents observateurs royaux. Le monarque britannique tendra-t-il une branche de sapin en guise de rameau d'olivier?

King Charles III records his first Christmas broadcast in the Quire of St George's Chapel at Windsor Castle, Berkshire, Friday, Dec. 13, 2022. (Victoria Jones/Pool via AP) KEYSTONE

Plusieurs sources proches du Palais de Birmingham affirment que le roi Charles III souhaite «passer davantage de temps avec ses petits-enfants». Dès lors, quelle meilleure occasion que les fêtes de Noël pour réunir toutes les générations dans la joie et la bonne humeur?

Le Daily Mail de ce dimanche réunit différents témoignages parus dans le «Times» et le «Mail on Sunday» à propos d'une potentielle participation des «enfants terribles» du trône aux célébrations de fin d'année prévues à Sandringham House.

Un «tournant» possible dans la semaine à venir

Selon les chroniqueurs mondains, Harry et Meghan seraient prêts à accepter une invitation du roi Charles... mais n'auraient toujours rien reçu à ce jour.

Qu'à cela ne tienne: les initiés royaux affirment qu'un appel du roi à son fils Harry est prévu cette semaine. Dans le «Times», l'un d'entre eux relève que la conversation pourrait être un «tournant» dans la relation difficile entre les Sussex et le roi.

Pris dans le tumulte des brouilles incessantes entre les adultes, Charles n'a que très peu vu ses petits-enfants Archie (4 ans) et Lilibet (2 ans). Il n'a même jamais passé les fêtes de noël avec eux. Tant le roi que Harry et Meghan souffriraient de cette situation.

«Il se met à genoux et rampe avec eux pendant des heures»

D'autant que les liens du roi sont plus serrés avec ses trois autres petits-enfants: George (10 ans), Charlotte (8 ans) et Louis (5 ans), puisque leurs parents, William et Kate, ont choisi de résider non loin de ses appartements.

Si William craignait que son père ait moins de temps à consacrer à sa famille en endossant le rôle de roi, il n'en est manifestement rien: Charles III, qui vient de fêter son 75ème anniversaire, aurait même aménagé son emploi du temps pour pouvoir profiter au maximum de sa descendance.

Selon la reine Camilla, qui met tout en oeuvre pour réunir la famille le plus souvent possible, Charles serait un grand-père très actif. «Il se met à genoux et rampe avec eux pendant des heures ... en faisant de drôles de bruits et en riant», a-t-elle notamment déclaré.

Pour le prince George, Charles III n'a pas hésité à transformer ses jardins de Highgrove... en terrain de jeu! La paix des Royals arrivera peut-être enfin grâce à la dernière génération.