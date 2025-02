La mère de Giovanni Tronchetti Provera, le nouveau compagnon de l'influenceuse italienne Chiara Ferragni et héritier de l'empire Pirelli, est intransigeante avec le jeune couple.

Les temps sont durs pour Chiara Ferragni IMAGO/ZUMA Press Wire

Covermedia/trad Clara Francey

Chiara Ferragni n'a pas fini de faire parler d'elle. Après sa rupture avec Fedez, l'influenceuse italienne a été aperçue à plusieurs reprises en compagnie de Giovanni Tronchetti Provera, héritier de la famille Pirelli, ce qui a relancé les rumeurs sur sa vie amoureuse.

Des clichés publiés par plusieurs médias transalpins montrent le duo partageant un dîner à Milan, échangeant sourires et regards complices. Mais tout le monde ne semble pas ravi de cette relation. En tête des opposants : Cecilia Pirelli, la mère de Giovanni, qui aurait imposé au jeune couple de strictes règles, selon le journaliste Gabriele Parpiglia.

Interdiction d'utiliser le chalet de St. Moritz

«Je sais que Cecilia Pirelli désapprouve cette relation. Elle aurait même fait retirer des photos postées par Chiara sur les réseaux sociaux. L'une d'elles montrait une photo de famille, une autre, une partie du lit dans leur maison de St. Moritz», écrit Parpiglia.

La mère aurait également interdit à Ferragni d'utiliser leur résidence de montagne. «Le week-end dernier, on m'a signalé qu'ils se trouvaient dans une autre station», ajoute le journaliste, mentionnant une photo postée puis supprimée par Chiara.

Il poursuit : «Ils (ndlr : la famille Pirelli-Tronchetti Provera) ont toujours évité les projecteurs. Se retrouver subitement exposés à une telle médiatisation peut être difficile à gérer, quel que soit le prestige du nom de famille.»

L'influenceuse renvoyée en justice pour escroquerie aggravée

En janvier 2025, après le scandale du «Pandoro-gate», Chiara Ferragni a été officiellement renvoyée en justice pour escroquerie aggravée. Une enquête a révélé des irrégularités dans les dons liés à certaines de ses campagnes promotionnelles.

Selon les accusations, les sommes promises n'auraient pas été versées selon les modalités annoncées. L'Autorité de la concurrence et du marché (AGCM) a infligé à Ferragni une amende d'un million d'euros pour pratiques commerciales trompeuses. Le procès est prévu pour septembre et l'affaire continue de faire la Une des journaux.

Son ex-mari également au cœur des rumeurs

Alors que Chiara Ferragni est submergée par les polémiques, son ex-mari Fedez n'échappe pas non plus à l'attention médiatique. Selon une révélation de Fabrizio Corona, le rappeur aurait entretenu une relation extraconjugale de six ans avec Angelica Montini, issue d'une célèbre famille d'industriels italiens.

Cette liaison secrète aurait commencé avant son mariage avec Ferragni et se serait poursuivie ensuite. L'influenceuse aurait découvert l'infidélité à la suite d'un message envoyé par erreur par Fedez, ce qui aurait précipité la rupture entre les deux stars.