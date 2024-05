Chris Martin s'est senti le cœur lourd en croisant une fan à mobilité réduite sur le chemin de son concert. D'après le récit de cette dernière pour la BBC, le chanteur britannique lui a offert une expérience de covoiturage inoubliable.

Chris Martin a gentiment offert à une fan ayant des problèmes de mobilité de l'emmener à son concert le week-end dernier.

Sur X/Twitter, Saundra Glenn a posté le 27 mai un selfie du leader de Coldplay et elle, assis dans une voiture. Dans la légende qui accompagne le cliché, la fan raconte que le chanteur de 47 ans a tout fait pour lui venir en aide avant son concert au Big Weekend de Radio 1, qui s'est déroulé à Stockwood Park, à Luton, en Angleterre, le week-end précédent.

« Ce moment où Chris Martin @Coldplay m'a vue avoir du mal à marcher, a fait arrêter sa voiture et m'a emmenée. C'est incroyable», a-t-elle écrit en légende. « Je n'arrive pas à croire que c'est arrivé. Quel chouette type. Nous avons aussi eu une belle discussion.»

Saundra Glenn a également fait l'éloge du chanteur dans une interview accordée à la BBC. Cette habitante de Luton, qui souffre d'arthrose et d'une « hanche droite fragile», s'est souvenue qu'elle avait fait une pause sur le chemin de l'événement lorsqu'une voiture Mercedes s'est arrêtée à côté d'elle. Le chanteur de Yellow et l'un des membres de son équipe ont non seulement veillé à ce qu'elle se rende au concert, mais aussi à ce qu'elle voyage avec style tout au long du trajet.

« Lorsque nous sommes arrivés dans la zone réservée aux artistes, il ne m'a pas laissée là, il a dit: «Prends la voiturette de golf et assure-toi que Saundra arrive à destination»», a-t-elle raconté. « C'est le fait qu'il soit conscient du handicap, c'est une personne si gentille...»

Et d'ajouter: « Il m'a fait un acte de gentillesse dont je lui serai toujours reconnaissante, et il a redonné à Luton sa fraîcheur, merci.»

Chris Martin n'a pas encore commenté l'histoire.

