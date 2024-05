Christian Slater va devenir papa pour la quatrième fois. Son épouse Brittany Lopez affichait un joli baby bump à la première du film Unfrosted: L'Epopée de la Pop-Tart.

Christian Slater, 54 ans, va devenir père à nouveau. Covermedia

Covermedia

La star de True Romance est apparue sur le tapis rouge de son nouveau film Unfrosted: L'Epopée de la Pop-Tart, mercredi 1er mai, avec sa femme, Brittany Lopez, 35 ans, visiblement enceinte.

Le couple, marié depuis 2013, a déjà une fille de quatre ans, dont ils n'ont jamais rendu le prénom public. Christian Slater avait parlé d'elle au magazine People, indiquant que « voir ma fille commencer à ramper» était l'un des meilleurs moments de sa vie, ajoutant qu'il aimait aussi « lui souffler des baisers, la lancer en l'air et l'emmener nager», comme des activités qu'il aimait partager avec elle.

Le comédien est également père d'une fille de 22 ans, Eliana, et d'un fils de 25 ans, Jaden, qu'il a eus avec son ex-femme Ryan Haddon.

Christian Slater a déjà plaisanté sur la différence entre la façon d'élever les enfants aujourd'hui et l'époque où il est devenu père pour la première fois, dans les années 90. « Je pensais qu'un enfant pouvait attraper quelques germes et s'en sortir, en développant son système immunitaire. Mais aujourd'hui, il faut tout laver, a-t-il déclaré lors de l'émission The Late Late Show with James Corden. Les bouteilles se décomposent en huit pièces différentes, et c'est un puzzle qu'il faut assembler.»

L'acteur a ajouté qu'il y avait de nombreux aspects positifs à redevenir père près de vingt ans après la première fois. « J'ai pu apporter quelque chose, et je sais comment changer des couches, a-t-il déclaré. Elle (Brittany) ne s'attendait pas à ce que je sois aussi impliqué que je l'ai été.»

Le couple s'est rencontré pendant des vacances en Floride en 2009, et s'est marié lors d'une cérémonie secrète quatre ans plus tard, en décembre 2013.

Covermedia