Mauvaise nouvelle pour les fans de Red (Christine and the Queens) ! L'artiste a en effet révélé sur Instagram annuler le reste de sa tournée pour raison de santé.

L'artiste a dévoilé la triste nouvelle en publiant un communiqué sur sa page Instagram, expliquant être « contraint d'annuler les prochaines dates de sa tournée 2023 ».

« En raison de problèmes de santé, Red (alias Christine and the Queens) est contraint d’annuler les prochaines dates de sa tournée 2023. La tournée devait reprendre ce soir à Montréal et se clôturer à Paris fin novembre. Les remboursements se feront auprès de vos points de vente », dévoile le communiqué.

Red était en tournée pour la promotion de son nouvel album, Paranoia, Angels, True Love, sorti en juin dernier. Après un passage en Amérique du Nord, il devait se produire à L'Olympia le 27 novembre. Une « décision difficile » prise « sur les conseils des médecins ». Le chanteur de Christine and the Queens, qui avait déjà été contraint d'annuler des concerts l'année dernière à la suite d'une blessure, n'a cependant pas donné plus de détails.

Covermedia