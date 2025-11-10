Clash avec Kylian Mbappé : le rappeur Orelsan calme le jeu

Le rappeur Orelsan, au coeur d'un clash avec le footballeur star Kylian Mbappé au sujet d'une ligne de son nouvel album, a préféré calmer le jeu ce week-end, expliquant ne pas vouloir «répondre à chaud» à cette polémique.

La fuite en avant est sorti

J’suis trop heureux

On est de retour

Merci Skread, Eddie et Phazz, pour la réal et les prods incoyables

Merci Ablaye pour les travaux

Merci NKF pour le mix

Merci Lilas pour la grâce

Merci Yamê pour l’aura

Merci FIFTY FIFTY pour la perf’

Merci SDM… pic.twitter.com/Ty2MYfAsmF — OrelSan (@Orel_san) November 7, 2025

Agence France-Presse Clara Francey

«Je préfère réfléchir plutôt que de répondre à chaud», a déclaré Orelsan lors d'une séance de dédicace à Caen samedi après-midi, cité par le quotidien Ouest-France qui n'a pas précisé s'il s'agissait d'une question d'un journaliste ou d'un fan.

La polémique est partie du titre «La petite voix», qui figure sur son album sorti vendredi. Le rappeur normand s'y livre à une sorte d'auto-critique exacerbée où se glisse la ligne «tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé»: une référence au club de foot du SM Caen, détenu par Kylian Mbappé depuis l'été 2024 et qui a été relégué en National (troisième division) dès le printemps suivant.

«Tu es le bienvenu pour ‹sauver› la ville que tu aimes tant Orelsan», a rétorqué dès vendredi sur X le footballeur, en réponse à un message citant cette chanson et sa critique de la famille Mbappé.

«Ps: Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu'il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie», a ajouté l'attaquant du Real Madrid.

T’es le bienvenu pour « sauver » la ville que tu aimes tant 😌 @Orel_san



Ps: Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie. https://t.co/inpIultqdn — Kylian Mbappé (@KMbappe) November 7, 2025