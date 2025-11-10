  1. Clients Privés
«Je préfère réfléchir…» Clash avec Kylian Mbappé : le rappeur Orelsan calme le jeu

Clara Francey

10.11.2025

Le rappeur Orelsan, au coeur d'un clash avec le footballeur star Kylian Mbappé au sujet d'une ligne de son nouvel album, a préféré calmer le jeu ce week-end, expliquant ne pas vouloir «répondre à chaud» à cette polémique.

Agence France-Presse

10.11.2025, 09:05

«Je préfère réfléchir plutôt que de répondre à chaud», a déclaré Orelsan lors d'une séance de dédicace à Caen samedi après-midi, cité par le quotidien Ouest-France qui n'a pas précisé s'il s'agissait d'une question d'un journaliste ou d'un fan.

La polémique est partie du titre «La petite voix», qui figure sur son album sorti vendredi. Le rappeur normand s'y livre à une sorte d'auto-critique exacerbée où se glisse la ligne «tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé»: une référence au club de foot du SM Caen, détenu par Kylian Mbappé depuis l'été 2024 et qui a été relégué en National (troisième division) dès le printemps suivant.

«Tu es le bienvenu pour ‹sauver› la ville que tu aimes tant Orelsan», a rétorqué dès vendredi sur X le footballeur, en réponse à un message citant cette chanson et sa critique de la famille Mbappé.

«Ps: Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu'il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie», a ajouté l'attaquant du Real Madrid.

