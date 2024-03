Dakota Johnson restera dans le cinéma! La comédienne, également compagne du chanteur de Coldplay, Chris Martin, a expliqué à Bustle qu'elle ne comprenait pas les acteurs qui tentaient une carrière musicale.

Sortir un album, ce n'est pas prévu pour Dakota Johnson!

Sortir un album, ce n'est pas prévu pour Dakota Johnson!

Dans une récente interview accordée à Bustle, l'actrice de Fifty Shades of Grey a admis qu'elle critiquait les acteurs qui essayaient d'être musiciens et vice versa.

« Je ne sais pas si c'est une croyance à la con, mais je me dis que je suis une actrice, une cinéaste, et que je resterai dans ma voie, a poursuivi la star de Madame Web. Je ne sortirai jamais d'album. Je n'organiserai jamais d'exposition artistique. S'il y a un musicien qui dit ''Je suis aussi un acteur'', je lui réponds ''Non, tu ne l'es pas. Va te faire foutre» (rires). »

Dakota Johnson a ensuite révélé que le seul musicien qu'elle considère comme un acteur est la star de The Outsiders, Tom Waits.

« Le seul musicien qui soit aussi un acteur et que je considère comme OK, c'est Tom Waits, a-t-elle déclaré à la publication. Je me dis: «Très bien, tu peux faire les deux». Je juge tellement les acteurs, mais s'il y a un musicien qui dit: ''Je fais une exposition d'art'', ça me va. »

L'actrice a par ailleurs confirmé qu'elle était une fan de Taylor Swift, une vraie Swiftie, ajoutant que son album préféré de la chanteuse était Lover de 2019. « C'est un album tellement génial, mais je pense que tous ses albums sont vraiment géniaux, a déclaré Dakota Johnson. Je trouve juste son existence vraiment radicale dans le sens de ce qu'elle signifie littéralement. Pas radicale ou cool, mais radicale, et je suis totalement dedans. »

Et d'ajouter: « C'est une fabuleuse compositrice. Elle travaille très dur. Elle est vraiment gentille avec les gens qui l'aiment. Je suis juste dans le genre: fais-le, ma fille! Je la soutiens. »

Covermedia