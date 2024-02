Après avoir déclaré « préférer» Marine Le Pen à Emmanuel Macron, Delphine Wespiser a cette fois donné son avis sur Jordan Bardella. Invitée de Sud Radio, l'ancienne Miss France à dévoilé être sous le charme du président du Rassemblement national, tout en niant, à nouveau, être d'extrême droite.

Delphine Wespiser n'a que des louanges pour Jordan Bardella ! Covermedia

L'ancienne Miss France, qui avait déjà fait part de son admiration pour Marine Le Pen, a en effet dévoilé à Sud Radio qu'elle voyait un « avenir présidentiel » au député européen du Rassemblement national (anciennement Front National).

« J’adore Jordan Bardella. Je le trouve très intelligent, je le trouve brillant. Je pense qu’il a un avenir présidentiel. Cela vous choque quand je dis ça ? Est-ce que vous pensez qu’aujourd’hui Jordan Bardella n’est pas plus, ou autant, légitime qu’un autre politique ? Pourquoi son parti n’est pas aussi légitime qu’un autre parti ? », a-t-elle déclaré.

Et de confier qu'elle est sous le charme du président du Rassemblement national : « Physiquement, Jordan Bardella est le gendre idéal. Il est impertinent tout en restant poli ».

Déjà, en avril 2022, entre les deux tours de l'élection présidentielle, Delphine Wespiser confiait son admiration pour Marine Le Pen, affirmant que cette dernière avait « changé », n'était plus d'extrême droite, et qu'elle souhaitait « une femme présidente de la République, une maman des Français, quelqu'un qui rassemble et qui protège avec une sensibilité de femme ».

Des propos qui lui avaient valu des « coups de pression », avait alors révélé Cyril Hanouna. « Delphine a reçu des coups de pression de certains de ses employeurs lui disant qu'elle risquait de perdre tel contrat ou telle émission », avait-il affirmé à l'époque.

Covermedia