Donald Glover et Michelle White se sont mariés récemment. L’acteur et chanteur a révélé au Hollywood Reporter qu’ils avaient profité d’une pause sur le tournage de sa nouvelle série télévisée Mr. & Mrs Smith pour aller à la mairie.

Donald Glover révèle qu'il s'est marié avec sa compagne Michelle White et qu'il est retourné au travail le même jour.

La star d'Atlanta a révélé à The Hollywood Reporter que Michelle White et lui, qui ont commencé à se fréquenter en 2015, se sont mariés légalement pendant une pause dans son calendrier de tournage pour sa nouvelle série télévisée Mr. & Mrs. Smith.

« Il y a eu un jour où je ne pensais pas que nous devions être sur le plateau avant midi ou une heure, alors je me suis dit: «Pouvons-nous nous marier aujourd'hui?» Je me suis marié dans la matinée», a-t-il raconté.

« Nous avons eu un vrai mariage par la suite. Ce soir-là, nous sommes allés dans notre restaurant préféré, puis ses parents et ma mère nous attendaient à la maison.»

Le quadragénaire, qui a trois fils avec Michelle White, s'était auparavant présenté comme opposé au mariage, déclarant dans une interview avec The New Yorker en 2018 qu'il n'était « pas du genre à se marier».

Au Hollywood Reporter, il a expliqué qu'il a longtemps hésité à se marier parce que lui « ne savait pas ce qu'(il) en retirait».

« J'avais l'impression de savoir ce qu'elle en retirait, et je n'avais pas l'impression qu'elle était honnête, nécessairement, sur ce qu'elle en retirait. J'y pensais d'une manière tellement idiote, ce que je comprends maintenant», a-t-il expliqué.

« Maintenant, je réalise que, oui, peut-être qu'elle gagne des choses, mais qu'elle en perd aussi beaucoup», avoue-t-il. « Nous avons fini par avoir une discussion honnête et elle a dit: «Je suis une femme traditionnelle». Lorsqu'elle a dit cela, une partie de moi s'est dit: «Et je veux t'aider à l'être». Quoi qu'elle veuille que je sois, cela me rend heureux».»

Mr. & Mrs. Smith, la série de 8 épisodes créée par Francesca Sloane et Donald Clover, dans laquelle il joue avec Maya Erskine et John Turturro, est un remake subtil du film de 2005, dans lequel jouaient Angelina Jolie et Brad Pitt.

La série est désormais disponible en streaming sur Prime Video. Et la question d’une deuxième saison est en discussion.

Covermedia