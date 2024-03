En plein concert, Drake joue encore au Père Noël. Le rappeur a fait don de 25'000 dollars à une fan enceinte pour qu'elle puisse être une « Rich Baby Mama».

Drake continue de se montrer en généreux pendant ses concerts, et pas seulement parce qu’il assure sur scène! Covermedia

Lors de son spectacle à San Antonio, le rappeur a remarqué une pancarte sur laquelle un message demandait de soutenir une fan enceinte. « Je suis enceinte de cinq mois, peux-tu être mon Rich Baby Daddy?», était-il écrit en référence à la chanson Rich Baby Daddy de Drake.

Après avoir repéré la pancarte, Drake l'a lue à haute voix à la foule avant d'annoncer qu'il souhaitait placer la femme dans la section VIP pour la sécurité de son bébé, et lui donner 25.000 dollars pour élever son enfant.

« Je ne veux pas offenser le père de ton bébé, mais je veux que tu sortes de cette fosse et que tu ailles dans un endroit plus sûr, comme la section VIP ou quelque chose comme ça», a déclaré le chanteur de 37 ans à la fan, et de préciser: « Parce que tu ne peux pas être enceinte et sautiller quand je commence à jouer certains de ces morceaux, on ne peut pas te laisser te faire bousculer.»

Drake a ajouté: « Deuxièmement, j'aimerais te donner 25'000 dollars pour que tu puisses être une Rich Baby Mama.»

Ce n'est pas la première fois que le rappeur donne de l'argent en tournée cette année. À Kansas City, il a promis 160'000 dollars à un fan endeuillé pour éponger de la dette immobilière de sa mère. Lors de son concert à Pittsburgh, Drake a promis 50'000 dollars à un spectateur en rémission d'un cancer qui avait brandi une pancarte lui indiquant que sa musique l'avait aidé à survivre.

