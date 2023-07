Drake a fait venir sa mère sur scène lors de son dernier concert de New York. Comme le montrent plusieurs vidéos TikTok, il lui a chanté Look What You've Done, un titre qu'il a écrit pour plusieurs membres de sa famille.

Drake a chanté pour sa mère Sandi Graham sur scène lors de son concert, à New York, mardi (25 juillet 23). Covermedia

Le rappeur de 36 ans a fait pleurer ses fans lorsqu'il a entonné sa chanson Look What You've Done pour sa maman de 63 ans lors de son concert au Madison Square Garden. Le titre figure sur son album studio de 2011, Take Care, et a été écrit en hommage à sa mère ainsi qu'à son oncle et sa grand-mère.

Alors que Drake, de son vrai nom Aubrey Drake Graham, arrivait à la fin de sa chanson, l'ancienne enseignante et fleuriste, qu'il avait fait venir sur scène, a été submergée d'émotion. Le rappeur a terminé son interprétation en la prenant tendrement dans ses bras.

Les fans du chanteur de Hotline Bling se sont immédiatement tournés vers les réseaux sociaux pour commenter ce moment spécial. Un fan a écrit sur TikTok: « Oh mon Dieu, c'est trop adorable, Sandra doit être tellement fière. » Un autre a ajouté: « Je suis en larmes, cette chanson me fait toujours pleurer. »

L'amour de Drake pour sa mère n'est pas un secret. Il l'a évoquée dans plusieurs de ses tubes, dont sa chanson God's Plan de 2018. La superstar s'est même fait tatouer le visage en l'honneur de sa mère, avec ses initiales au-dessus de son œil gauche.

Drake est actuellement en plein milieu de sa tournée collaborative avec 21 Savage, It's All A Blur, qui a débuté le 5 juillet. Ils défendent leur album Her Loss et se produiront jusqu'au 9 octobre.

Covermedia