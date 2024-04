Les deux hommes, qui ont accusé Michael Jackson d’abus sexuels sur mineur, ont demandé à la justice l'accès à des photos sous scellés. L’équipe juridique de l'artiste s’est opposée à la demande.

Deux hommes ayant accusé Michael Jackson d’avoir abusé d'eux sexuellement lorsqu'ils étaient mineurs ont demandé en mars dernier la levée des scellés sur des documents contenant des photos du chanteur nu.

Wade Robson, 41 ans, et James Safechuck, 46 ans, ont déposé une demande d'accès aux « photographies des organes génitaux et du corps nu de Michael Jackson prises par la police». Ces clichés ont été effectués en 1993 à une période où le chanteur était accusé par un garçon de 13 ans d'abus sexuels.

L'équipe juridique de la pop star décédée a rappelé que ces documents « hautement sensibles» et « privés» avaient été « scellés par une ordonnance de protection de la Cour supérieure de Santa Barbara», en Californie. Les avocats de la succession de l’interprète de Beat It ont aussi qualifié la demande de « violation flagrante» et de « tout simplement inacceptable».

« Les photographies demandées par les plaignants n'ont pas été prises volontairement par M. Jackson; elles sont le résultat d'une perquisition ordonnée par le tribunal sur la base d'une fausse déclaration dans ce qui est devenu une enquête criminelle discréditée», ont-ils déclaré. « Permettre aux plaignants d'exploiter cette série de circonstances à leur avantage en obtenant ces photographies, c'est ajouter une deuxième souillure à la première.»

En 2013 et 2014, Wade Robson et James Safechuck ont accusé le roi de la pop d'avoir abusé d'eux lorsqu'ils étaient enfants. Les deux hommes poursuivent aujourd'hui les sociétés du chanteur décédé, estimant qu'elles sont responsables d’avoir laissé la porte ouverte à ce type d’abus. Ils ont détaillé leurs accusations dans le documentaire Leaving Neverland, sorti en 2019.

