Vie privée violée Elton John attaque le Daily Mail: «C’est odieux»

ATS

6.2.2026 - 14:40

En colère, Elton John a dénoncé vendredi devant la justice britannique les «odieuses» atteintes à sa vie privée commises, selon lui, par le tabloïd Daily Mail. Et la star de la pop d'évoquer notamment des «piratages» de ses lignes téléphoniques.

Elton John, ici avec son mari David Furnish.
Elton John, ici avec son mari David Furnish.
ATS

Keystone-SDA

06.02.2026, 14:40

06.02.2026, 14:52

L'interprète de «Your Song» et «Rocket Man» fait partie, de même que son époux David Furnish et le prince Harry, de sept plaignants ayant intenté un procès à Associated Newspapers Ltd (ANL), propriétaire du Daily Mail et du Mail on Sunday.

Ils accusent ces tabloïds d'avoir obtenu de manière illégale des informations à caractère privé, ce que dément ANL.

Devant la Haute Cour de Londres, où Elton John a comparu par lien vidéo durant un peu plus d'une demi-heure, la légende de la pop n'a pas caché sa colère. Il a soutenu que ce procès portait sur «les choses les plus odieuses au monde que l'on puisse subir du point de vue de la vie privée».

Le chanteur de 78 ans met en cause des articles publiés entre 2000 et 2015.

«Nous avons trois lignes fixes et elles ont toutes été piratées, y compris le boîtier de raccordement au bout de notre rue», a raconté la star. Cela m'a rendu «furieux», a-t-il ajouté, estimant que lui et son mari avaient «subi une injustice».

Il a également raconté ne pas avoir saisi la «gravité des faits» au moment de la publication des articles.

«Abjecte»

Dans son témoignage écrit, dont des journalistes ont obtenu copie, Elton John a aussi évoqué l'"intrusion (...) abjecte» de ces tabloïds dans ses affaires de santé et au moment de la naissance de son premier fils Zachary.

Jeudi, lors de son témoignage devant la Cour, David Furnish était revenu sur la publication en décembre 2010 du certificat de naissance de leur fils.

David Furnish avait également évoqué un article détaillé publié en 2015 sur des problèmes médicaux qu'a eus Elton John à Monaco.

Les avocats d'ANL ont, eux, soutenu dans leurs conclusions écrites que les informations publiées par les tabloïds provenaient des proches des personnalités qui ont intenté cette action en justice.

« Leurs amis, ainsi que les amis de leurs amis ou associés, fournissaient régulièrement des informations à la presse sur la vie privée des plaignants (...) de manière confidentielle», indiquent les avocats.

Ils ont également affirmé que le porte-parole d'Elton John» fournissait régulièrement aux médias, y compris aux journalistes d'ANL, des informations» sur la vie du couple, dont des informations médicales.

Le porte-parole en question «ne travaille plus pour nous», a indiqué Elton John au tribunal. «Mes amis ne parlent pas à la presse et c'est la raison pour laquelle ils restent mes amis», a-t-il aussi déclaré.

«Pour les personnes qui vivent sous le feu des projecteurs, il est essentiel de disposer d'espaces sûrs où la vie privée est respectée», a-t-il par ailleurs souligné dans son témoignage écrit.

Le prince Harry, qui vit en Californie, avait témoigné à la barre du tribunal le 21 janvier. Emu, il avait accusé les tabloïds d'avoir rendu «infernale» la vie de son épouse Meghan.

Le procès s'est ouvert le 19 janvier pour une durée prévue de neuf semaines.

