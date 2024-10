Eminem sera bientôt grand-père. Le chanteur américain a dévoilé dans un nouveau clip le moment où sa fille, Hailie Jade, lui a annoncé sa grossesse.

Eminem a révélé que sa fille était enceinte dans un nouveau clip. Covermedia

CoverMedia / Covermedia Covermedia

Le rappeur a publié le 3 octobre une vidéo pour sa chanson Temporary, qui présente des dizaines d'images anciennes de sa fille. Vers la fin du clip, le futur grand-père a partagé une vidéo de Hailie Jade lui révélant qu'elle attendait son premier enfant avec son mari, Evan McClintock.

On peut voir l'influenceuse remettre à son père un maillot de football bleu sur lequel est floqué « Grandpa» et le chiffre 1, ainsi qu'une image d'échographie. Eminem laisse échapper sa surprise, la bouche ouverte et les yeux écarquillés, avant de fondre en larmes à l'annonce de la nouvelle.

Hailie Jade et Evan McClintock se sont rencontrés à l'Université de l'État du Michigan en 2016. Ils se sont fiancés en février de l'année dernière.

« Récapitulatif du week-end décontracté 2.4.23 Je t'aime @evanmcclintock11», a-t-elle écrit dans la légende d'une photo de son mari à genoux, ainsi qu'une photo de sa bague de fiançailles.

En mai dernier, Hailie Jade a annoncé que le couple s'était marié dans un autre post Instagram. « Je me suis réveillée en tant qu'épouse cette semaine. Nous n'aurions pas pu demander une meilleure et plus belle célébration ce week-end», a-t-elle écrit dans la légende.

Plus récemment, la jeune femme a posté trois photos de son mari et elle observant les images de son échographie avec bonheur: « maman et papa, pour 2025».

Hailie Jade Mathers, née en 1995, est la fille d'Eminem et de Kim Mathers.

Covermedia