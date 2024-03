«Et malheureusement pour les charognards...» - Karine Le Marchand s’emporte

Alya, la fille de Karine Le Marchand, a été placée en garde à vue suite à un contrôle routier qui s'est révélé positif au cannabis. L'animatrice n'a pas tardé à prendre la défense de sa fille sur Instagram.

La fille de Karine Le Marchand, Alya, 21 ans, a été arrêtée puis placée en garde à vue après avoir été interpellée dans le 16e arrondissement de Paris, mardi matin (5 mars 24), suite à un contrôle routier qui s'est révélé positif au cannabis. La présentatrice de L’Amour est dans le pré a réagi sur Instagram avec une petite mise au point... et beaucoup d'amour.

« Sondage: En 2021, la moitié de la population adulte âgée de 18 à 64 ans déclare avoir déjà consommé du cannabis au cours de sa vie. Ma fille a 21 ans, et malheureusement pour les charognards, elle ne boit pas, ne prend pas de cocaïne, ni d’héroïne, ce n’est pas la «fille de star» que vous aimeriez voir échouer, elle est comme beaucoup de jeunes, et elle a justement démarré depuis des semaines un protocole d’arrêt du cannabis, et mange des bonbons substitutifs au cannabis. Le cannabis apparaît dans les tests même jusqu’à 70 jours après son absorption. Et même le CBD peut créer des tests positifs.»

Face aux rumeurs, l’animatrice de 55 ans précise que « contrairement au fantasme des rageux habituels, elle n’a jamais eu d’interdiction de conduire. Il était 10h du matin et elle allait faire des courses à ma demande.»

La maman en a gros sur la patate concernant la divulgation de ces informations, rappelant avoir « porté plainte en 2020 contre Mimi Marchand, la papesse de la presse people, pour tentative d’extorsion de fonds, ainsi que 3 policiers véreux du… Commissariat de la rue de la faisanderie, qui vendaient les infos des personnalités à cette «belle personne». L’affaire est toujours en cours et les 3 policiers sont mis en examen.»

Le message se poursuit par une belle preuve d'amour maternel: « Ma Princesse je te défendrai jusqu’à ma mort. Je t’aime à la folie, je suis fière de ce que tu es, de ta gentillesse pure, de ta sensibilité et de ton intelligence. Avoir 21 ans n’est pas facile. Être ma fille non plus. Je suis désolée que ma notoriété ne t’épargne rien. Je t’aime jusqu’aux étoiles.» Et de conclure avec un « circulez y a rien à voir» en hashtag.

