« L’amour est dans le pré », notre plaisir coupable est de retour !

Encore mieux que les plus belles comédies romantiques, l’émission de téléréalité de M6 qui aide des agriculteurs à trouver l’amour revient ce lundi soir. Malgré les années, « L’amour est dans le pré » cartonne toujours auprès des téléspectateurs. Pourquoi ?

La 18ème saison de « L’amour est dans le pré » débute ce lundi soir sur M6 et risque bien d'être chargée en émotions. Les fans trépignent d'impatience à l'idée de découvrir les aventures de ces nouveaux agriculteurs et agricultrices. M6

L’amour et le happy end

Le succès de l’émission ne s’explique pas seulement par notre voyeurisme assumé, même si on adore suivre les péripéties des candidats. Ce qui nous touche ? L’amour, pardi ! La quête est claire mais jonchée d’obstacles et c’est ce qui la rend particulièrement addictive et attachante.

Voir les premiers émois, les sourires timides, les regards échangés et les sentiments qui naissent entre deux personnes, c’est magique ! Les téléspectateurs aiment les belles histoires et les audiences de « L’amour est dans le pré » sont là pour le prouver puisqu’ils sont près de 4 millions devant leur poste de télévision lors de chaque diffusion.

Le casting malin et haut en couleurs

Chaque saison met en avant des agriculteurs et des agricultrices au tempérament bien particulier. Doux, parfois naïfs, introvertis ou grandes gueules, il y en a pour tous les goûts ce qui assurent des scènes touchantes, piquantes ou mouvementées.

Voire des passages de bêtisiers qui resteront gravés dans nos mémoires, à l’instar de Jean-Claude qui chute du jacuzzi tout nu (qui s’en souvient ?). On ne s’ennuie jamais et, surtout, on s’attache à eux, tout simplement parce qu’ils sont comme nous : des êtres parfaitement imparfaits qui cherchent à être aimés tels qu’ils sont.

L’authenticité

Avec toutes ces téléréalités qui prônent la stratégie, les mensonges et l’appât du gain, « L’amour est dans le pré » fait figure d’exception. Ici, les participants cherchent sincèrement à tomber amoureux et à construire une relation, preuve en est les nombreux bébés nés de ces unions depuis la première saison diffusée en 2006 (27 mariages et 83 bébés tout de même!).

L’histoire ne dit pas si faire l’amour dans le foin, ça pique vraiment mais apparemment, les agriculteurs s’y connaissent pour planter des graines (j’aurais bien ajouté l’émoji du singe qui se cache les yeux après avoir écrit cette phrase).

Dans cette quête de l’amour, pas de clash outrancier, pas de hurlements ou de recherche de notoriété malsaine mais de vrais sentiments et ça, ça change tout. On n’a encore vu aucun candidat se recycler dans « Les Anges de la téléréalité », ce qui est une preuve irréfutable d’authenticité dans leur démarche.

Le voyeurisme (si, quand même un peu)

On ne peut pas nier qu’on prend du plaisir à assister aux confidences des participants, à leurs prises de bec et à leurs premiers baisers.

Il faut dire que de voir deux participantes se disputer pour faire un tour de tracteur, ça possède un certain charme dans le monde de plus en plus préfabriqué de la téléréalité. Un brin de jalousie par-ci, une petite scène de dispute par-là, des rires et des moments de complicité rythment le programme.

Grâce au succès de l’émission, M6 fait son beurre et génère certainement un bon paquet de blé. Pour un peu, j’en ferais tout un foin… au moins, les agriculteurs de l’émission peuvent vivre d’amour et d’eau fraiche.

Malgré tout, on savoure ce petit plaisir coupable et on sera au rendez-vous lundi soir à 21h10 sur M6 !