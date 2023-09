Vous aussi vous voulez oublier la rentrée, le stress et les gens qui vous disent en riant « c’est bientôt Noël (haha) ? Alors un petit tour sur la plateforme de streaming devrait vous faire le plus grand bien !

De l'humour, du sexe et de l'amour seront au programme de cette rentrée sur Netflix. De quoi passer un mois de septembre des plus cocooning devant sa télévision. Netflix

« Edmond »

Réalisé par Alexis Michalik, le film nous immerge dans la vie d’Edmond Rostand et nous plonge dans le Paris de 1897 alors que le dramaturge fait face à une panne d’inspiration. Pourtant, son ambition est claire : il veut écrire un succès ! La suite, on la connait puisque l’auteur finira par terminer la célèbre aventure de « Cyrano de Bergerac ».

J’étais tombée amoureuse de la pièce de théâtre éponyme que j’avais vue lors d’un séjour dans la capitale française et comme ce long-métrage en est l’adaptation, je meurs d’envie de la découvrir. Au casting, on retrouve Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Lucie Boujenah, Tom Leeb, Clémentine Célarié et encore Mathilde Seigner.

A découvrir dès le 1er septembre.

« Virgin River »

J’ai hésité à vous parler de la mini-série polémique sur la vie de Bernard Tapie avec Laurent Laffite dans le rôle principal mais j’ai préféré écouter mon côté fleur bleue et évoquer la nouvelle saison de « Virgin River ».

A première vue, rien ne laissait présager l’incroyable succès populaire de cette série qui fait les beaux jours de Netflix depuis 2019. Le pitch ? Melinda Monroe répond à une annonce pour devenir infirmière dans la ville californienne de Virgin River, pensant pouvoir laisser ses souvenirs douloureux derrière elle. Évidemment, la jeune femme va découvrir qu’elle devra guérir ses blessures pour s’intégrer et… trouver l’amour.

Adaptée des romans écrits par Robyn Carr, « Virgin River » fait la part belle aux sentiments et récolte des commentaires si mignons sur le Net que ça donne envie de regarder tous les épisodes depuis le début (avec un paquet de marshmallows). Amateurs de romantisme et de belles histoires d’amour, voici donc la série à rattraper de toute urgence. La saison 5 arrive le 7 septembre !

« Sex Education »

Impossible de passer à côté de cette série qui reste un véritable coup de cœur depuis sa sortie en 2019. On avait alors fait la connaissance d’Otis et de sa mère sexologue, de son ami gay Eric et de Maeve la rebelle alors que le jeune homme vierge et la jeune femme avaient décidé de créer une cellule de thérapie sexuelle clandestine dans leur lycée.

Au programme de cette quatrième saison qui comptera 8 épisodes de 50 minutes ? De l’humour, du sexe et de l’amour !

La saison 4 débarque le 21 septembre. Malgré cette excellente nouvelle, préparez les mouchoirs. On risque bien d’être émus puisqu’il sera temps de faire nos adieux à cette trique… pardon clique de personnages emblématiques. La saison 4 devrait en effet clôturer les aventures de nos lycéens préférés.