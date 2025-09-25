  1. Clients Privés
Justice Filiation rejetée : Ari Boulogne ne sera pas un Delon

ATS

25.9.2025 - 17:52

La justice a rejeté jeudi la demande de recherche en paternité visant Alain Delon, relancée par Charles, l'un des deux fils d’Ari Boulogne après la mort de ce dernier. Elle a estimé que la requête était prescrite.

Alain Delon, décédé l'an dernier, n'a jamais reconnu la paternité d'Ari Boulogne, né en 1962, et fils de la chanteuse allemande Nico du groupe The Velvet Underground avec qui l'acteur avait eu une brève liaison.
ATS

Keystone-SDA

25.09.2025, 17:52

25.09.2025, 17:57

Alain Delon, décédé l'an dernier, n'a jamais reconnu la paternité d'Ari Boulogne, né en 1962, et fils de la chanteuse allemande Nico du groupe The Velvet Underground avec qui l'acteur avait eu une brève liaison. Enfant, Ari a toutefois été élevé par la propre mère d'Alain Delon, Edith Boulogne, dont il porte le nom.

Ari Boulogne avait déposé une demande de reconnaissance en paternité devant le tribunal d'Orléans, Alain Delon possédant une résidence dans la région. En août 2020, ce tribunal avait déclaré «la juridiction française territorialement incompétente» pour juger cette demande, en raison du lieu de résidence d'Alain Delon, en Suisse.

La décision, confirmée en appel, a été cassée par la cour de Cassation en 2024, un an après la mort d'Ari Boulogne, expliquant que sa nationalité française «fonde la compétence des tribunaux français».

La chambre de la famille de la Cour d'appel de Poitiers, qui a examiné la demande relancée par Charles Boulogne, l'un des deux enfants d'Ari, a confirmé la compétence de la «juridiction française» dans ce dossier mais a rejeté la demande l'estimant prescrite.

Délai de 10 ans

La loi française limite à 10 ans le délai pour les actions de recherche en paternité, contrairement à la loi allemande – celle de la nationalité de la mère d'Ali Boulogne -, dont l'application avait été demandée à l'audience en juin par l'avocat de Charles Boulogne.

Me Laurence Bedossa, l'avocate des deux fils Delon, Anthony et Alain-Fabien, qui s'opposaient à cette demande, tout comme leur soeur Anouchka, a salué «une décision fondée en droit».

«D'après la loi allemande, la loi compétente c'est celle du pays de résidence de l'enfant. Ari Boulogne avait sa résidence habituelle en France. C'est incontournable», a-t-elle déclaré à l'AFP. Le conseil de Charles Boulogne n'a pas réagi dans l'immédiat.

