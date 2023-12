«Ma femme est une brillante avocate, mais si elle cuisine, nous mourrons tous»

C'est George Clooney qui s'occupera du repas de Noël cette année. Dans une interview pour Extra TV, l'acteur, toujours aussi taquin, a affirmé qu'il valait mieux que sa femme, Amal Clooney, continue de sauver le monde dans les tribunaux.

George Clooney s'est moqué des talents culinaires de sa femme.

Lors d'un entretien avec Extra TV, mardi, la star d'Ocean's Eleven a révélé qu'il refusait qu'Amal Clooney cuisine leurs dîners de famille. « Je vais vous dire. Ma femme, qui est une brillante avocate, est l'une des défenseures du monde. Elle s'en prend à Daech», s'est exclamée l'homme de 62 ans, avant d'ajouter avec humour: « Mais c'est mieux si je fais la cuisine moi-même, sinon nous mourrons tous. »

George Clooney a ensuite déclaré qu'il adorait cuisiner, en particulier lors d'occasions spéciales et des fêtes de fin d'année. Il a d'ailleurs déjà tout prévu pour le repas de Noël. « Je vais faire une petite dinde de Noël cette année, a partagé l'acteur d'In the Air. Difficile d'en trouver une bonne mais j'en ai trouvé une, alors on va faire une dinde de Noël. »

George et Amal Clooney se sont rencontrés en 2013 et se sont mariés un an plus tard à Venise, en Italie. Ils ont des jumeaux de six ans, Ella et Alexander, qu'ils ont accueillis en 2017.

Covermedia