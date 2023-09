Guillaume Canet est très discret sur le couple qu’il forme avec Marion Cotillard. Cependant, alors que des rumeurs de séparation courent depuis quelque temps, le comédien a accepté de se confier aux lecteurs du Parisien.

Guillaume Canet assure actuellement la promotion du film de Just Philippot, Acide, au cinéma ce mercredi. Covermedia

Cela fait quelque temps que courent des rumeurs selon lesquelles le couple de stars aurait rompu. Des rumeurs auxquels l'acteur et réalisateur a accepté de répondre alors qu'il était interrogé par les lecteurs du Parisien.

« C’est ma vie privée, ça me regarde. Je peux juste vous dire que nous sommes une famille normale, avec des moments difficiles à traverser, des reconstructions… et que tout va bien», dévoile-t-il.

Pas d’inquiétude à avoir, donc. « J’emmène les enfants à l’école tous les matins, nous avons une vie de parents normaux», poursuit-il.

Et si Guillaume Canet et Marion Cotillard ont fait le choix de la discrétion, c’est notamment pour leurs enfants. « On touche à des choses extrêmement personnelles. Au milieu, il y a des enfants et j’ai envie de les protéger», explique-t-il.

