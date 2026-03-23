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Sauvée par son chien «défoncé» Hélène de Fougerolles: «Je me suis fait droguer une fois par un type...»

Covermedia

23.3.2026 - 11:08

Hélène de Fougerolles a commencé sa carrière d'actrice dans les années 1990. À l'époque, la comédienne, âgée aujourd'hui de 53 ans, a sans doute échappé de peu à une agression après avoir été droguée, comme elle l'a raconté dans Un dimanche à la campagne.

Hélène de Fougerolles a révélé qu'elle avait été droguée par un « type du théâtre».
Hélène de Fougerolles a révélé qu'elle avait été droguée par un « type du théâtre».
Covermedia

Covermedia

23.03.2026, 11:08

23.03.2026, 11:09

L'actrice de Balthazar a évoqué son enfance et ses débuts dans le métier lorsqu'elle était adolescente dans l'émission Un dimanche à la campagne le 22 mars (26). Hélène de Fougerolles considère qu'elle a eu « beaucoup, beaucoup de chance» après avoir seulement « touché du doigt 2/3 trucs un peu pas terribles» en termes d'abus et de harcèlement sexuel dans le milieu, bien avant le mouvement de libération de la parole #MeToo.

« Je me suis fait droguer une fois par un type qui me disait qu'il faisait du théâtre. Il m'a dit: «Viens chez moi, je vais te lire des pièces que j'ai commencé à écrire»», a-t-elle raconté, se rappelant avoir accepté l'invitation sans se soucier des véritables intentions de son interlocuteur.

« J'avais ma chienne avec moi dans la rue, je l'ai suivi et il m'a donné un verre d'eau. J'ai bu une gorgée, j'ai posé le verre par terre et ma chienne l'a bu», a-t-elle poursuivi. « Puis je me sentais un peu pas bien. Je vois le chien défoncé et je fais: «Wouah c'est pas bon, c'est pas bon», et j'ai réussi à partir.»

Hélène de Fougerolles s'est aussi rappelée des « essais» avec des « vieux, dégueulasses» qui demandaient aux comédiens d'être « à moitié à poil». « Il y avait vraiment cette limite pas très saine», a conclu Hélène de Fougerolles au souvenir de cette époque.

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