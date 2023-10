Le Hamas a lancé une offensive d’envergure contre Israël le week-end dernier. De Patrick Bruel à Gad Elmaleh, plusieurs stars ont exprimé leur tristesse suite à cette attaque.

Patrick Bruel : «Horrifié par ces images de terreur»

«Horrifié par ces images de terreur et de haine aveugle… Soutien aux civils israéliens confrontés à la violence terroriste», a écrit le chanteur de 64 ans sur Instagram. Avant de publier une citation d’Albert Camus : «Le terrorisme n’est pas une résistance, c’est une barbarie».

Arthur : «Prions pour Israël»

«Je suis aux côtés d’Israël. Prions pour Israël.», a lancé le présentateur dans une story publiée sur Instagram.

Gad Elmaleh : «Tristesse et consternation»

«Tristesse et consternation. Il s'agit de terrorisme et de barbarie», s’est indigné Gad Elmaleh dans des propos relayés par «Gala».

Elie Semoun : «C’est infernal»

«Ça ne s'arrête jamais, c'est infernal.», s’est révolté le comédien de 59 ans.

Amir : «Je prie pour mon pays»

«Israël. Anéanti par cette journée meurtrière et les attaques ignominieuses visant des civils, des familles et des jeunes. Je prie pour mon pays, les victimes, leurs proches et pour une paix qui semble utopique et lointaine à présent. I stand with you», a déclaré le chanteur israélien.