Harald Glööckler a de nouveau passé sous le bistouri

Harald Glööckler a une fois de plus revu son apparence. Le couturier s'est soumis à un lifting par fils du visage. Certains se demandent maintenant s'il est vraiment satisfait du résultat.

Le fait que Harald Glööckler fasse très attention à son apparence n'est pas nouveau. Mais après le lifting par fils, les joues du designer semblent plutôt gonflées. Imago/Bernd Elmenthaler

bb Bruno Bötschi

Pas le temps ? blue News résume pour toi Harald Glööckler ne semble pas en avoir assez : Le créateur de mode allemand s'est soumis à une intervention de chirurgie esthétique.

L'année dernière, l'homme de 59 ans est passé sous le bistouri pour une opération des seins.

Ces jours-ci, c'était au tour du visage du styliste de subir une nouvelle intervention. Montre plus

Pour Harald Glööckler, rien n'est jamais assez parfait. Le couturier aime l'extrême. C'est pourquoi il se soumet encore et toujours à des opérations de chirurgie esthétique.

Récemment, l'homme de 59 ans a révélé à RTL qu'il avait investi 600'000 euros dans son corps au cours des 30 dernières années. "Vieillir, c'est une contrainte. Je fais des injections, je vais chez le coiffeur. Tout cela est un investissement dans ma marque", déclare l'homme de 59 ans.

L'année dernière, Glööckler a subi une opération des seins. Il voulait donner plus de tonus à la partie supérieure de son corps. Et ces jours-ci, c'était au tour du visage.

"J'aime Harald Glööckler, quelle que soit son apparence".

Il y a quatre jours, Harald Glööckler a posté une vidéo sur Instagram. On y voit des dizaines de canules roses plantées dans les joues du créateur de mode.

"Ce n'est pas un nouveau bijou pour le visage ou quoi que ce soit d'autre, c'est un lifting par fils", explique Glööckler dans le clip.

Plus tard, un médecin du nom de Selma Uygun le rejoint et explique que le lifting par fils doit permettre de raffermir la peau en surface et de lui donner un éclat naturel.

Les followers* de Glööckler sur Instagram ne partagent qu'en partie son enthousiasme face à sa dernière intervention.

Un utilisateur écrit : "Je commence vraiment à m'inquiéter". Tandis qu'une femme note : "Je l'aime bien, quelle que soit son apparence".

Harald Glööckler présente sa dernière collection

Seulement 48 heures après l'intervention, Harald Glööckler a présenté sa dernière collection de meubles et de papiers peints à l'hôtel Adlon de Berlin.

Au début, le designer a caché son visage derrière d'énormes lunettes de soleil. Lorsque Glööckler les retire plus tard pour la séance photo, ses joues semblent gonflées et font penser à des joues de hamster, même si son visage est recouvert de maquillage.

Harald Glööckler ne semble pas avoir de problème avec son apparence actuelle. On dit que le résultat final de l'intervention peu invasive ne sera visible qu'après six à huit semaines.