Harry voulait aider - William empêche son retour

Parce qu'en plus de Charles, Kate est également absente pour des raisons de santé, Harry aurait été disposé à aider la famille royale. Mais William y aurait mis son veto, selon un ancien majordome.

Le prince Harry voulait voler au secours de sa famille pour l'épauler dans la période de crise actuelle. Son frère William «en a maintenant assez», déclare toutefois un ancien majordome royal.

Comme le raconte Paul Burrell dans une interview accordée au journal britannique «Mirror», le début d'année difficile pour la famille royale aurait conduit à ce que «les choses changent» au sein de la famille.

Les Windsor sont actuellement très réduits, car le roi Charles III suit son traitement contre le cancer et la princesse Catherine, après une opération de l'abdomen, est absente pour des obligations officielles jusqu'après Pâques.

La confiance est rompue

Paul Burrell ajoute en outre que la princesse Anne est «la seule personne» capable de sauver la famille. Elle est souvent décrite comme le membre le plus assidu parmi les royals.

En fait, William et Kate devaient prendre le relais de Charles, mais comme la princesse est absente, William est «trop occupé par sa famille». C'est pourquoi les six premiers mois ont été très lents pour la famille royale.

Le plan de Harry prévoyait qu'il puisse «enfiler un uniforme et faire quelques boulots pour William et Charles». Cela semble peu probable, car son frère ne lui ferait plus confiance. De plus, la reine a encore dit à Harry qu'il ne pouvait pas vivre aux Etats-Unis tout en continuant à assumer des obligations royales.

A part cela, William a «tracé la ligne de démarcation», Harry est donc désormais pour toujours le prince en exil par sa propre faute. «Son travail en tant que membre de la famille royale est terminé», conclut Paul Burrell.