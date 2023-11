Le consentement, ça existe ! C'est ce qu'a tenu à rappeler Helena Noguerra dans Libération, alors qu'elle est en couverture du magazine Voici dans le plus simple appareil, un moment volé par des paparazzi.

Helena Noguerra profitait de quelques jours de répit en pleine nature.

Las, des photographes en ont profité pour prendre des photos d'elle, complètement nue avec son compagnon, également en tenue d'Adam, Fabien Galthié. Les clichés se sont retrouvés en une du magazine Voici la semaine dernière, ce qui a choqué la comédienne.

Photographiés nus sur une plage, le couple Fabien Galthié / Helena Noguerra a tenté de faire interdire la parution de «Voici» demain pic.twitter.com/Trazi5pUW2 — Destination Télé 🇮🇱 (@DestinationTele) October 26, 2023

« J'avais déjà été piégée par ce journal mais jamais nue. Et cette nudité exposée à tous sans que je sois d'accord me gêne beaucoup. Oh bien sûr, rien de grave hein... Je sais bien qu'il est dérisoire de venir pleurnicher sur un téton exposé! J'en ai bien conscience. Il n'y a pas mort d'homme, bien qu'il y ait risque de mort d'âme! Car ce qui l'est, grave, et c'est pourquoi j'écris, c'est qu'à une époque post #MeToo, à une époque où le consentement est enfin un sujet, je m'étonne que cela ne soit pas appliqué à cette presse «charognarde" », écrit-elle dans Libération.

De quoi évoquer « celles qui se font agresser sexuellement ». « Ce qui m'arrive me fait aussi penser à celles (et ceux) qui se font agresser sexuellement et dont je fais partie (et oui, #MeToo) et dont on minimise l'agression sous prétexte que leur tenue ou leur comportement, jugés ambigus par certains, justifie qu'un prédateur perde le contrôle, cède à ses pulsions, et vole ce qu'elles (ils) n'avaient pas l'intention de donner », poursuit-elle.

Et si Helena Noguerra a déjà été vue nue dans des films, de par son travail d'actrice, ce n'est pas une raison pour décider à sa place de l'afficher comme telle. « Ils humilient à bon marché et se font du fric sur nos chagrins. Le consentement ici n'a pas de place. Je réclame une loi qui interdise d'exposer nus des gens sans leur consentement. Autrement dit, je réclame une loi qui exige le consentement! », conclut l'actrice.

