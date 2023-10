Hugh Bonneville et Lucinda Williams ont rompu. Le représentant de l'acteur a confirmé la nouvelle au journal The Sun.

Hugh Bonneville et sa femme Lucinda Williams ont mis fin à leurs 25 ans de mariage. Covermedia

Dimanche (1er oct. 23), un représentant de l'acteur de Downton Abbey a confirmé au Sun que lui et sa femme, surnommée Lulu, n'étaient plus en couple. « Je peux confirmer que Hugh Bonneville et Lulu Williams se sont séparés », a-t-il déclaré.

Des rumeurs de rupture ont commencé à courir lorsque l'acteur de 59 ans a assisté au mariage de Michelle Dockery et Jasper Waller-Bridge, le 23 septembre, seul et sans son alliance.

Lucinda Williams, 55 ans, et le comédien britannique se sont rencontrés lorsqu'ils étaient enfants, puis se sont perdus de vue et ont repris contact à l'âge adulte. Ils se sont mariés en novembre 1998 et ont un enfant, Félix, 20 ans.

« Lulu dirigeait une entreprise de chapiteaux, a raconté la star de Paddington dans l'émission Desert Island Discs de BBC Radio 4 en 2016. Ma mère lui a téléphoné pour louer des chaises ou un truc comme ça et lui a dit: «Tu te souviens de Hugh?» Et c'est comme ça que nous avons repris contact. »

Hugh Bonneville avait ajouté à l'époque: « Ça m'a rendu furieux de devoir attribuer tout le mérite de nous avoir à nouveau présentés l'un à l'autre à ma mère. »

