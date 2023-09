Hugues Aufray s'est marié à 94 ans!

Hugues Aufray a dit « oui» à sa compagne Murielle Mégevand samedi (2 sept. 23). De nombreuses stars étaient présentes à la cérémonie, dont Renaud, comme l'a révélé Jean-Luc Reichmann dans les photos qu'il a publiées sur Instagram.

Hugues Aufray s’est à nouveau marié ce week-end, à 94 ans, à Marly-le-Roi, où il vit avec celle qui partage sa vie depuis de nombreuses années.

Plusieurs personnalités étaient présentes pour célébrer l'union du chanteur et de Murielle Mégevand, dont Renaud et sa compagne Cerise. Hugues Aufray a rencontré son épouse, qui a 45 ans de moins que lui, il y a 28 ans dans un TGV. Après la mairie, le cortège a pris la direction de l'église Saint-Vigor.

Le marié n’a pas dérogé à son style fétiche, puisqu'il s'est marié en jean, veste à franges et santiags. Son épouse, elle, arborait une robe de mariée blanche plus classique, avec voile de circonstance. A la sortie de la mairie, les amoureux ont lâché plusieurs colombes dans le ciel. Le magazine Paris Match a révélé que l'animateur Jean-Luc Reichmann, qui est venu avec sa compagne Nathalie Lecoultre, était le témoin de leur union, et que Dave et David Séchan, frère de Renaud, faisaient également partie des invités.

Jean-Luc Reichmann a publié des photos de l’événement dès le lendemain sur Instagram, avec les mariés, mais également avec Renaud. L'interprète de Mistral Gagnant était habillé d’un costume noir et d’une chemise blanche. Cerise, sa compagne, était raccord, en petite noire sobre et sandales à talon.

Jean-Luc Reichmann avait quant à lui misé sur une tenue plus décontractée, baskets noir et blanc aux pieds. L'animateur a posté: « Le mariage d'Hugues Aufray 94 ans. Un vrai message d'Amour, de bienveillance, d'Espoir et surtout de Bonheur Partagé. Merci Hugues de ton amitié #huguesaufray #renaud #dave», en légende de ses photos.

Hugues Aufray a longtemps été marié à Hélène Faure, la mère de ses deux filles, Charlotte et Marie. Ce n'est qu'à la mort de sa première femme, en 2021, que le chanteur de Santiano a de nouveau été libre de se marier avec Murielle Mégevand.

La soirée se serait terminée tard avec un dîner dans un restaurant de Louveciennes...

Covermedia