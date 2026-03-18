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Décès de Bruno Salomone Jean Dujardin: «J'ai eu le temps de lui dire que je l'aimais» 

Covermedia

18.3.2026 - 13:31

Jean Dujardin et Bruno Salomone étaient de très bons amis, qui ont fait leurs débuts ensemble. Jean Dujardin, très ému, a accepté de parler de leur indéfectible amitié au micro de Nagui sur France Inter.

Jean Dujardin et Bruno Salomone étaient de très bons amis.
Jean Dujardin et Bruno Salomone étaient de très bons amis.
Covermedia

Covermedia

18.03.2026, 13:31

18.03.2026, 14:42

«J'ai eu le temps de lui dire que je l'aimais», a assuré Jean Dujardin en évoquant son ami Bruno Salomone, mort à 55 ans le 15 mars des suites d'un cancer.

Jean Dujardin – qui était l'invité de Nagui dans La Bande originale (France Inter) en début de semaine pour la sortie de son nouveau film, Les Rayons et les Ombres – n'a pu esquiver les questions sur celui qui fut son complice dans la bande d'humoristes Nous Ç Nous (d'abord dénommée la Bande du Carré blanc, en référence à l'avertissement sur les écrans de télé quand un film était «osé»).

Complice, et évidemment ami. «C'est mon grand coup de foudre amical, théâtral», est parvenu à exprimer le comédien d'OSS 117, après avoir prévenu qu'évoquer son collègue serait «difficile».

Or si pour Jean Dujardin, leur affection allait de soi, Bruno Salomone préférait que les choses soient dites, clairement énoncées. «A chaque fois il essayait de savoir, il bousculait votre pudeur. C'était très important pour lui qu'on se signifie qu'on s'aime», a raconté l'acteur oscarisé. «Parfois, il m'engueulait en me disant: «Tu me dis jamais que tu m'aimes»».

L'acteur a alors partagé ce qu'il répondait à celui qui fut son rival de surf, Igor d'Hossegor, dans la célèbre comédie Brice de Nice: «Je suis pudique, je ne sais pas le dire, et puis, tu vois bien, on bosse ensemble depuis des années, tu sais que je t'aime».

Mort de Bruno Salomone. Jean Dujardin pleure «son frère», Florence Foresti un «grand» homme

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«Combat de chien»

Toutefois, Jean Dujardin se félicite d'avoir su mettre sa pudeur de côté avant la dernière heure de son ami. «J'ai eu le temps de lui dire que je l'aimais...», a-t-il confié, la voix étranglée par l'émotion.

Durant l'émission, Jean Dujardin a également raconté combien il avait été époustouflé par le talent de Bruno Salomone quand il l'a rencontré. « Quand je l'ai vu sur scène, j'ai vu la drôlerie de cet homme, la beauté de cet homme. Je me suis dit: «c'est Marlon Brando avec la gueule de Jim Carrey». Une puissance de jeu inouïe», s'est-il rappelé au sujet de ce «très bel homme, et une très belle âme, puisque très soucieux des autres, très curieux des autres».

Jean Dujardin a également évoqué le courage de son ami face à la maladie, à la douleur, et à une fin qu'il savait proche. «Jusqu'au bout, il ne s'est jamais plaint. Vous alliez le voir à l'hôpital, il prenait les nouvelles. C'est un combat de chien...», a conclu en pleurant Jean Dujardin, qui est tout de même «heureux de tous ces messages» unanimes qui célèbrent l'homme et l'acteur disparu.

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