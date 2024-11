Julien Lepers dément : il n'est pas le père de celui qui clame être son fils sur les plateaux de télé.

Julien Lepers a fait « tout de suite » un « test de paternité », et même « deux ». imago images/PanoramiC

Covermedia Marc Schaller

Alors que l'ancien animateur de Questions pour un champion était interrogé par Jordan de Luxe sur C8 sur l'existence d'un fils caché, il a voulu mettre un terme à cette rumeur.

« Il y a un garçon qui dit que vous êtes son père et que vous ne l'avez jamais reconnu », a résumé l'animateur, ajoutant : « Ça rend tout le monde fou parce qu'on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Apparemment, lui il en souffre ».

Julien Lepers lui a répondu qu'en apprenant « ça », il avait fait « tout de suite » un « test de paternité », et même « deux ». Le résultat étant négatif pour les deux, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus que ça ? » a questionné le père de Guillaume et Lorraine. « C'est négatif. Page suivante, on tourne la page », a-t-il tranché.

Quant à savoir quelles sont les motivations du jeune homme de 34 ans qui avait déclaré être « le fils caché de Julien Lepers » sur le plateau de Touche pas à mon poste et dans France Dimanche, l'animateur âgé de 75 ans n'en « sait rien ». « Il s'est monté la tête », estime-t-il.

Ce n'est pas la première fois que Jordan de Luxe interpelle Julien Lepers sur cette prétendue paternité. Celui-ci avait déclaré avoir vu « deux ou trois fois grand maximum » la mère de ce garçon, et pas depuis une vingtaine d'années. Le prétendu fils caché dit, quant à lui, que sa mère lui a révélé l'identité de son père quand il était adolescent.