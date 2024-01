Jamie Foxx a repris le chemin des studios. Page Six a publié des photos de l’acteur et de Cameron Diaz sur le tournage de Back in action.

Jamie Foxx est de nouveau au travail. Et c’est sur le plateau du bien nommé Back in action (de retour dans l’action) que le comédien a été aperçu. Les photos publiées par Page Six l’attestent: l'acteur est bien en plein tournage de la comédie d’action de Netflix avec Cameron Diaz.

C’est sa première apparition sur un plateau de cinéma depuis son hospitalisation l’an dernier, pendant ce même tournage. Une hospitalisation que la fille de l’acteur, Corinne Foxx, avait annoncé en avril dernier en évoquant une « complication médicale». Le mal dont Jamie Foxx a souffert n'a jamais été dévoilé.

L'acteur de 56 ans a fait sa première apparition publique depuis sa maladie en décembre, lors de la cérémonie organisée par la Critics Choice Association: Honoring Black, Latino and AAPI Achievements. Il a été ovationné lorsqu'il a reçu le prix Vanguard (un prix d’honneur pour l’ensemble de sa carrière) et sa performance dans le thriller de Maggie Betts, Death Business (2023). Jamie Foxx était revenu sur l’épisode douloureux qu’il avait traversé.

« J'ai vécu quelque chose, j'ai vécu des choses, avait-il déclaré dans son discours de remerciement. Vous savez, c'est dingue, je ne pouvais pas faire ça il y a six mois: je ne pouvais pas marcher.» Emu, il avait ajouté: « Je chéris chaque minute maintenant, c'est différent. Je ne souhaiterais pas ce que j'ai vécu à mon pire ennemi, parce que c'est dur de voir sa propre fin... de voir le tunnel. J'ai vu le tunnel… je n'ai pas vu la lumière.»

Le comédien avait souligné que sa maladie lui avait donné un nouveau respect pour sa carrière. « Ne renoncez pas à votre art et ne les laissez pas non plus vous enlever l'art», avait déclaré Jamie Foxx.

Covermedia