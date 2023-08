Jamel Debbouze et Florence Foresti s'éclatent en vacances

Jamel Debbouze et Florence Foresti semblent s’éclater en vacances! Comme on peut le voir sur le compte Instagram du comédien, les sourires sont de mise!

« Dispos pour vos soirées barbec, loup-garou & uno tout l’été», a posté l’humoriste et comédien en légende d’une photo de lui, vêtu d’une magnifique jellaba, une merguez à la main, tandis que sa consoeur et amie tient quant à elle une petite bouteille en verre, l’air visiblement ravie.

Une photo enjouée et qui transpire la bonne humeur, comme l’on remarqué les abonnés de Jamel Debbouze! « J’entends le rire de Florence jusqu’à chez moi!», écrit l’une d’entre eux, tandis qu’une autre ajoute, non sans humour, « et dans «Oops» demain: «Melissa Theuriau dévastée: Jamel surpris en train de montrer sa saucisse à Florence Foresti»».

Jamel Debbouze et Florence Foresti sont amis depuis plus de vingt ans, et se serrent les coudes, sans toutefois oublier de s’amuser, comme on peut le voir!

Covermedia