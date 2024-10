James Blunt n'a pas échappé aux critiques cuisantes de Noel Gallagher sur ses collègues musiciens. Lors de son passage récent dans le podcast How to Fail with Elizabeth Day, le chanteur britannique a assuré que le guitariste d'Oasis agissait différemment en personne.

James Blunt est revenu sur une insulte de Noel Gallagher vieille de presque vingt ans. Covermedia

CoverMedia / Covermedia Covermedia

James Blunt est revenu sur une insulte de Noel Gallagher vieille de presque vingt ans.

Le guitariste d'Oasis avait qualifié en 2006 la musique du chanteur de 50 ans de « terrible». En retour, James Blunt a récemment affirmé que le musicien de 57 ans avait en réalité un « double visage».

« J'ai croisé Noel Gallagher l'autre jour», a-t-il raconté dans un épisode du podcast How to Fail with Elizabeth Day. « Il avait dit qu'il quittait Ibiza et vendait sa maison parce qu'il ne pouvait pas supporter que j'écrive mes chansons de merde en bas de chez lui.»

Or, d'après le chanteur de You're Beautiful, Noel Gallagher était toujours amical en personne malgré ses insultes et critiques acerbes.

« Chaque fois que je le vois, il est très gentil avec moi. Je pense que tout le monde est gentil en face des autres», a-t-il remarqué. « C'est juste qu'avec le courage d'un micro et d'un journaliste et en essayant de se dévoiler un peu, ils font quelque chose de différent.»

James Blunt a ensuite lancé une pique sur l'effet que le départ de Noel Gallagher avait eu sur l'île: « Les prix de l'immobilier ont augmenté après son départ».

Noel Gallagher a en effet déclaré 2006 à un journaliste qu'il était prêt à vendre sa maison de vacances à Ibiza (Espagne) avant que James Blunt, qui prévoyait de s'y installer, ne débarque car il ne voulait pas être obligé d'écouter la « terrible musique» du chanteur.

Covermedia