Gwyneth Paltrow a fêté la majorité de son fils, Moses Martin. L'actrice lui a rendu hommage dans un message touchant sur Instagram.

Gwyneth Paltrow a salué la « sensibilité et à l'intelligence» de son fils dans un message empreint d'émotions pour son anniversaire.

« Joyeux 18e anniversaire à toi, mon fils», a écrit l’actrice et femme d’affaires de 51 ans à côté d'une photo de Moses.

« Je suis tellement fière de ce que tu es. J'aime ta sensibilité, ton intelligence et ton humour tranquille. J'admire la profondeur avec laquelle tu te plonges dans les domaines qui t'intéressent, devenant un expert des synthés des années 80 et de la nouvelle vague française.»

Moses est le deuxième enfant de la star. Il a un an de moins que sa sœur aînée, Apple Martin. « J'aime à quel point tu aimes les gens que tu aimes, mais aussi à quel point tu es réservé», a-t-elle poursuivi dans son message empreint de fierté.

« Il y a un monde magnifique d'idées et d'harmonies à l'intérieur de ta belle tête. Je suis incroyablement fière de la personne que tu es aujourd'hui, alors que tu franchis le seuil de l'âge adulte. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire, @mosesmartin tu me tues absolument.»

Gwyneth Paltrow a divorcé du père de ses enfants, Chris Martin, le leader de Coldplay, en 2016.

Covermedia