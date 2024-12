Jean Dujardin a été couronné de l'Oscar du meilleur acteur en 2012 pour son rôle dans le film The Artist, de Michel Hazanavicius.

Covermedia Marc Schaller

Un prix prestigieux qui aurait pu lui ouvrir les portes d'Hollywood. Or, comme l'a récemment rappelé Laurent Delahousse dans l'émission 20h30 le dimanche sur France 2, cette opportunité n'a pas donné beaucoup de résultats concrets.

Si l'acteur a joué dans des films comme Monument's Men (de Georges Clooney) et Le Loup de Wall Street (de Martin Scorsese), il s'est surtout consacré par la suite à des projets hexagonaux. Mais Jean Dujardin n'en éprouve aucune nostalgie.

«Mes meilleurs rôles étaient de toute façon en France»

Hollywood ne manque en effet « pas du tout » à l'acteur de OSS 117. « Le cerveau est très bien fait, en fait : il garde toujours le meilleur. Donc je garde évidemment ces grands moments-là, en sachant déjà à l'époque que tout ça était un passage », a-t-il affirmé.

L'acteur, qui incarne Zorro dans une nouvelle série de France Télévision, la RAI et ZDF, explique que c'est en France qu'il peut développer les rôles qui lui conviennent. « Mes meilleurs rôles étaient de toute façon en France. C'est vrai, ça se confirme. En tout cas, c'est ce que je ressens moi, je n'ai pas besoin de plus », a assuré l'impérissable Brice de Nice.

La mini-série Zorro est coproduite par la société de production de Jean Dujardin, Collectif 64 et coécrite par Benjamin Charbit et Noé Debré, réalisée par Emilie Noblet et Jean-Baptiste Saurel.

Elle propose une nouvelle conception du personnage emblématique de Don Diego de la Vega. Divulgâchons un peu avant la diffusion des huit épisodes à partir du 23 décembre : Zorro, comme Jean Dujardin, a pris de l'âge...