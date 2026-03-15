Jean Dujardin pleure «son frère», Florence Foresti un «grand» homme

Bruno Salomone, connu du grand public pour son rôle de père bobo dans la série télévisée «Fais pas ci, fais pas ça» ou pour celui d'Igor d'Hossegor, le rival de Jean Dujardin dans «Brice de Nice», est décédé dimanche à 55 ans.

⚫️ L'acteur Bruno Salomone, bien connu des téléspectateurs pour son rôle de Denis Bouley dans la série familiale "Fais pas ci, fais pas ça" sur France 2, est décédé dimanche à 55 ans "après s'être battu contre une longue maladie", a annoncé son agent au nom de sa famille. pic.twitter.com/ry1OFZKWdL — Agence France-Presse (@afpfr) March 15, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

Hilarante voix off du jeu «Burger Quiz» d'Alain Chabat, le comédien avait commencé sa carrière comme humoriste, notamment au sein de la troupe des «Nous Ç Nous», aux côtés du même Jean Dujardin. Ce dernier lui a rendu hommage sur Instagram avec une photo et un simple message, suivi d'un cœur: «Mon frère...»

«C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons la disparition de Bruno Salomone» à l'âge de 55 ans, a annoncé à l'AFP son agent, Laurent Grégoire. «Il s'est éteint ce dimanche 15 mars après s'être battu contre une longue maladie», a-t-il ajouté.

La série «Fais pas ci, fais pas ça» avait quitté l'antenne en 2017 après neuf saisons. Le ressort comique de cette série à succès est l'antagonisme entre une famille bobo, les Bouley (interprétés par Isabelle Gélinas et Bruno Salomone), et une famille bourgeoise, les Lepic (Valérie Bonneton et Guillaume de Tonquédec).

On dirait qu'Eliott Bouley a choisi son orientation politique.

➡️ ️Petite réunion centriste dans le salon de Denis#FPCFPC pic.twitter.com/Uf4vymT3I1 — Fais pas ci, fais pas ça (@FPCFPC_F2) February 8, 2017

Valérie Bonneton a confié au Parisien être «sous le choc et profondément triste». «Bruno était une merveilleuse personne. On a beaucoup ri (...) Au-delà de l'humour, il était extrêmement doué et drôle. Pour inventer, pour écrire, pour tout», a-t-elle dit. «Derrière cet humour, il y avait une immense, une très grande sensibilité. C'est un écorché quand même», a-t-elle souligné.

Après avoir passé une partie de son enfance à Marseille puis en banlieue parisienne, Bruno Salomone s'était fait connaître en participant en 1996 à l'émission «Graines de stars» sur M6. Il était ensuite devenu membre des «Nous Ç Nous», avant de se lancer en solo sur scène.

Un «grand» pour Foresti

Comédien de cinéma, de télévision mais aussi de théâtre, il avait également pratiqué le doublage, en étant notamment la voix de Jolly Jumper dans le «Lucky Luke» de James Huth (2009), dont le rôle-titre était aussi tenu par Jean Dujardin.

Bruno Salomone avait joué dans d'autres séries télévisées très populaires, telles «Caméra café» et «Kaamelot», sur M6. «Le petit monde de Kaamelot pleure son Centurion. Ave Bruno», a salué Alexandre Astier, créateur de la série parodique, sur Instagram.

Les hommages ont afflué sur les réseaux sociaux. «Grand», a écrit l'humoriste Florence Foresti, tandis que M6 a rappelé que Bruno Salomone «aura marqué la télévision française par son humour et ses personnages inoubliables: merci pour les rires et les souvenirs».

Dans «Fais pas ci, fais pas ça», «son humour et son sens du timing avaient conquis le public», a relevé le compte X de Canal+. La nouvelle ministre de la Culture, Catherine Pégard, a évoqué un «comédien talentueux, une figure singulière et très aimée du public».

J’apprends avec une vive émotion la disparition de Bruno Salomone. C’est un comédien talentueux, une figure singulière et très aimée du public qui nous quitte aujourd’hui.

J’adresse toutes mes pensées à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/mwiJ57iqBO — Catherine Pégard (@catherinepegard) March 15, 2026

La dernière apparition sur petit écran de Bruno Salomone remonte à l'an dernier, dans la série «A priori» sur France 3. La chaîne vient d'annoncer que la saison 2 reprendrait fin mars avec une autre tête d'affiche, l'ancien nageur Florent Manaudou.

Dans un roman intitulé «Les misophones», paru en 2019 aux éditions Le Cherche-Midi, le comédien avait abordé une source de souffrance pour lui: une aversion envers certains bruits. «Ça peut vous irriter, jusqu'à vous obséder», avait-il décrit sur Europe 1.

«J'adore les sons, c'est mon métier, je fais des bruitages... Et on a tendance à penser qu'on n'aime pas les sons de manière générale quand on est misophone, mais ce sont certains sons seulement. Ils sont répertoriés dans notre cerveau, et après on est obsédé par ces sons», avait expliqué le comédien.