Jennifer Garner (à droite) a remercié Reese Witherspoon. IMAGO/ZUMA Wire

Jennifer Garner a remercié Reese Witherspoon pour avoir été là pour elle pendant un moment particulièrement difficile de sa vie.

L'actrice de Daredevil a fait cet aveu lorsqu'elle a assisté à une table ronde avec son amie et Mindy Kaling lors de l'événement Shine Away de Hello Sunshine, à Los Angeles, samedi.

« Je repense à ma grossesse. Cette personne (Reese Witherspoon) était à mes côtés», a déclaré la star de 51 ans au public selon People. « Je repense à un moment très public et très difficile de ma vie. Elle était là et la façon dont j'avais besoin de m'en sortir était de me dépenser en dansant. »

La star de Pearl Harbor a poursuivi: « Et on a fait de la danse cardio si fort qu'elle s'est cassé le pied, mais elle a continué! C'était genre, ok, on s'entraînait à sept heures en vacances, on allait s'entraîner à nouveau à deux heures. Elle disait: «Je serai là. Je serai là." »

Plus tard au cours de la table ronde, Jennifer Garner a également félicité l'actrice de 47 ans pour l'avoir soutenue en tant que parent. « Elle vous regarde aussi et vous dit: «Ok, il faut que tu trouves une école maternelle. Cet enfant a deux ans et demi et il doit commencer le mois prochain. Il faut vraiment que tu t'y mettes»», a-t-elle expliqué à propos de Reese Witherspoon.

Jennifer Garner a épousé Ben Affleck, le père de ses trois enfants, en 2005 et le couple a divorcé en 2018 après avoir annoncé leur séparation en 2015, trois ans après la naissance de leur dernier enfant. Reese Witherspoon a cofondé Hello Sunshine en 2016.

