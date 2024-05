Jennifer Lopez a foulé le tapis rouge pour son nouveau film Netflix, Atlas, en solo. Cette apparition sans son époux attise les rumeurs de divorce entre l'actrice et Ben Affleck.

Jennifer Lopez a assisté seule à la première de son propre film, alors que des rumeurs font état de sa séparation avec Ben Affleck. Covermedia

Covermedia

Les spectateurs ont remarqué que la star de 54 ans portait son alliance, mais aucune explication n'a été donnée quant à l'absence de son époux de 51 ans.

Plusieurs médias ont rapporté que le couple vivait séparément après que l’acteur américain a été photographié dans une propriété éloignée de leur maison commune de Los Angeles, d'une valeur de 60 millions de dollars (55 millions d’euros). Une source anonyme a déclaré à People: « Il y a toujours eu des divergences dans leur style, leur façon de gérer les problèmes et leurs actions, mais rien n'a arrêté leur amour au fil des ans. C'est une grande histoire d'amour.»

Les deux acteurs n'ont pas été photographiés ensemble depuis deux mois.

En plus de jouer dans Atlas, Jennifer Lopez a été productrice du film par l'intermédiaire de sa société de production Nuyorican Productions, qui a conclu un accord avec Netflix. En février 2024, l’actrice et chanteuse a sorti son dernier album This Is Me.... Now, qui raconte l'histoire de sa romance avec Ben Affleck, qu'elle a épousé en 2022 après l’avoir retrouvé en 2021. Les deux stars s'étaient précédemment fiancées en 2001 et avaient annulé les noces en 2004.

Covermedia