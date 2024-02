Jennifer Lopez et Ben Affleck seront ensemble dans un projet « visuel» a laissé entendre la performeuse. La chanteuse a levé un coin du voile en présentant sur Instagram This Is Me.... Now, son prochain album.

Jennifer Lopez et Ben Affleck seront ensemble dans un film. Covermedia

La chanteuse a confirmé qu'elle et son mari allaient apparaître dans un projet cinématographique et musical. Si elle n’a pas livré grand-chose de plus, Jennifer Lopez a révélé sur Instagram qu'elle et Ben Affleck, 51 ans, avaient travaillé ensemble sur certaines parties de son nouvel « album visuel».

« Il est évident qu'il est mon mari, et j'aime tout ce que nous pouvons faire ensemble, c'est une joie pour moi», a déclaré la chanteuse lors du lancement de l'album, sans préciser ce qu'ils ont fait exactement ensemble pour la production.

« C'est l'un des secrets de la maison, que nous voulons garder jusqu'à ce que les gens le voient, a-t-elle expliqué. Nous voulons que ce soit une découverte.»

L'album à venir, intitulé This Is Me.... Now, sera accompagné d'une longue vidéo qui sera lancée sur Amazon Prime le 16 février. L’album, dont le titre est un clin d’œil à celui de 2002, This is Me…Then, serait une déclaration d’amour de Jennifer Lopez à Ben Affleck.

Le film qui l’accompagne est, quant à lui, intitulé This is Me…Now: A Love Story. Il est dirigé par Dave Meyers, et est présenté par la plateforme comme « une expérience cinématographique immersive». Il est « une réinvention musicale narrative, intime, réfléchie, sexy, drôle, fantastique et hautement visuelle de la vie amoureuse de Jennifer Lopez scrutée publiquement», selon un communiqué de presse publié en novembre. « Les spectateurs seront captivés et sortiront de ce film avec l’espoir que le véritable amour est plus qu’un simple rêve»… Tout un programme, donc.

Le projet accueille de nombreuses guest stars: Fat Joe, Trevor Noah, Kim Petras, Post Malone, Keke Palmer, Sofia Vergara, Jenifer Lewis, Jay Shetty et bien sûr, l’homme de la vie de Jennifer Lopez, Ben Affleck

Il ne fait aucun doute que les « Bennifer», comme on les appelle parfois, espèrent que cette collaboration fera mieux que leur première collaboration, Amours troubles, de Martin Brest, sur le tournage duquel le couple s’est rencontré. Sorti en 2003, la comédie policière est considérée comme l'un des « pires films de tous les temps», conservant un taux d'approbation de 6% sur le site d'agrégation de critiques Rotten Tomatoes. Roger Friedman de Fox News l'a déclaré « le pire film jamais réalisé».

Après ce cuisant échec, les « Bennifer» s'étaient retrouvés sur Père et Fille, de Kevin Smith. En 2023, il a été annoncé que Ben Affleck co-produira Unstoppable via sa société Artists Equity, dans lequel Jennifer Lopez doit jouer.

Covermedia