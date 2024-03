Josh Brolin cafte: les frères Coen n’ont pas le compliment facile. L’acteur, qui a tourné plusieurs fois sous la direction des célèbres metteurs en scène, a confié sur le podcast Smartless que pour eux, les comédiens étaient là pour faire leur boulot.

Josh Brolin a dû s’adapter à la manière dont les frères Coen considèrent leurs comédiens.

L'acteur de Dune: Part Two a travaillé avec les frères scénaristes/réalisateurs Joel et Ethan Coen sur trois films: No Country for Old Men, True Grit et Ave, Caesar!, ainsi que sur le court métrage World Cinema (2007). Josh Brolin a partagé un aperçu de la façon dont les frères traitent leurs acteurs lors d'un entretien sur le podcast SmartLess.

« Après chaque scène que j'ai jouée, surtout au début, je n'ai jamais eu droit à un «Super scène», je n'ai jamais eu droit à un pouce levé. Ils passaient littéralement à autre chose, regardaient en l'air; on voyait leur dos s'éloigner vers le plateau suivant», a-t-il révélé.

« Peut-être que si plus tard, je leur demandais: «Qu'avez-vous pensé de cette scène?» ils répondaient: «Mouais». En gros, nous avons ce dont nous avons besoin et vous avez fait votre travail correctement, c'est pour cela que nous vous avons embauché.»

L'acteur des Goonies a été témoin d'une exception à ce style de comportement lorsqu'il a travaillé avec Woody Harrelson sur No Country for Old Men en 2007.

« Woody Harrelson était le seul à ne pas se souvenir de son texte dans No Country et nous avions cette scène à l'hôpital ensemble, où il parle la plupart du temps. Mais il n'arrive pas à se souvenir de son texte, a-t-il raconté. Finalement, il a fait une prise où il a trébuché sur son texte et j'ai vu les Coen venir de l'arrière du plateau, ils l'ont regardé et ont dit: «Wow, c'était incroyable».»

Se souvenant de sa réaction à cet éloge déroutant, Josh Brolin a plaisanté: « Je me suis dit: «Vous vous foutez de ma gueule! Ce mec est littéralement en train de bégayer. Je n'ai rien compris!»»

Covermedia