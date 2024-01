Karine Le Marchand rejoint les agriculteurs pour bloquer Paris

Chose promise, chose due. La présentatrice de «L'Amour est dans le pré», Karine Le Marchand, a concrétisé son soutien aux agriculteurs en colère en se rendant sur l'autoroute A4 à Jossigny, en Seine-et-Marne, où elle a distribué 300 croissants aux quelques 400 agriculteurs mobilisés.

La visite de Karine Le Marchand a été chaleureusement accueillie par les agriculteurs, qui ont salué son engagement et reconnu son pouvoir d'amplification du mouvement grâce à sa notoriété médiatique. AFP

Il y a quelques jours, Karine Le Marchand révélait au «Parisien» qu'elle était prête à rejoindre le mouvement des agriculteurs en colère. «S'il y a une grande manifestation à Paris, j'irai bien sûr les voir et je monterai sur leur tracteur avec plaisir!», assurait-elle. Qualifiant cette colère de «continuité d’une prise de conscience collective», elle admettait que cette expression de mécontentement ne l’étonnait pas, allant même jusqu'à dire qu'elle lui faisait «plaisir».

Aujourd'hui, lors de sa visite sur l'autoroute A4 à Jossigny, en Seine-et Marne, Karine Le Marchand a exprimé son soutien symbolique aux agriculteurs en distribuant 300 croissants aux quelques 400 agriculteurs qui se sont relayés pour bloquer cette portion de l'autoroute.

Karine Le Marchand a distribué 300 croissants aux quelques 400 agriculteurs qui se sont relayés pour bloquer l'autoroute. AFP

Interrogée par BFMTV, l'égérie des agriculteurs a décrit ces derniers comme étant «déterminés et calmes» malgré une colère palpable. Une approche qu'elle a encouragée. «Pas de violence si vous voulez que le mouvement soit entendu et porte ses fruits. Il y a déjà des gens qui peuvent pas aller bosser qui vont vous détester».

Au cours de ses échanges avec les agriculteurs mobilisés, Karine Le Marchand a abordé divers sujets, notamment les problématiques écologiques auxquelles les agriculteurs font face ou encore le manque de valorisation des produits locaux dans les supermarchés.

Avec son franc-parler habituel, la présentatrice vedette de «M6» a également mis l'accent sur le pouvoir des consommateurs. Pointant du doigt le comportement alimentaire d'une partie de la population, elle a osé: «Les consommateurs peuvent changer la donne, à un moment donné il faut arrêter d'acheter de la merde».

💬 "Les consommateurs peuvent changer la donne, à un moment donné il faut arrêter d'acheter de la merde"



Karine Le Marchand apporte son soutien aux agriculteurs sur l'A4 pic.twitter.com/a4ETtctoQQ — BFMTV (@BFMTV) January 29, 2024

Une déclaration qui n'a pas manqué de susciter des réactions indignées sur les réseaux sociaux. Un internaute juge que l'inflation et les contraintes budgétaires rendent difficile l'accès à une alimentation de qualité: «On n'a pas tous ton salaire Karine... N'oublie pas qu'une majorité de Français n'arrive plus à se nourrir correctement à cause de l'inflation! Facile de rejeter la faute sur les consommateurs en oubliant de parler des marges de la grande distribution...». «Un soutien bien bourgeois bien déconnecté», dénonce un autre.

Heureusement, les principaux concernés ne tarissent pas d'éloges à l'égard de Karine Le Marchand. La visite de cette dernière a été chaleureusement accueillie par les agriculteurs, qui ont salué son engagement et reconnu son pouvoir d'amplification du mouvement grâce à sa notoriété médiatique. Sur la plateau de «BFMTV», un agriculteur lui a exprimé sa gratitude: «Merci pour votre soutien et d'avoir pris du temps pour nous.»