Karine Le Marchand suit de près la colère des agriculteurs. Et comme elle l'a expliqué au Parisien, si ces derniers montent à Paris, elle est prête à les rejoindre.

A la télévision, Karine Le Marchand est l'égérie du monde paysan. Covermedia

A la télévision, Karine Le Marchand est l'égérie du monde paysan.

Et alors que les agriculteurs manifestent, elle les soutient.

La présentatrice de L'amour est dans le pré, et du documentaire Familles de paysans, 100 ans d’histoire, a en effet révélé au Parisien qu'elle était prête à rejoindre le mouvement des agriculteurs en colère, si ceux-ci arrivaient jusque Paris.

« Cette colère ne m’étonne pas, elle me fait plaisir. J’ai le sentiment qu’elle est la continuité d’une prise de conscience collective dans laquelle les consommateurs se sentent concernés », explique-t-elle à la publication, consciente de l'angoisse que vit le monde paysan.

Et la star ne mâche pas ses mots. « Ce mouvement, c’est de l’ordre d’une insurrection civile. Ils se sentent méprisés par les décideurs européens depuis le général de Gaulle. L'heure est grave. Les jeunes ont vu leurs parents travailler 18 heures par jour pour gagner des clopinettes et se faire passer pour des cons en plus. Les jeunes n’ont pas envie de vivre la même chose. S'il y a une grande manifestation à Paris, j'irai, bien sûr, les voir et je monterai sur leur tracteur avec plaisir! Cela serait bien aussi que des non-agriculteurs les rejoignent », poursuit-elle.

Certains syndicats de paysans ont appelé à bloquer Paris ce vendredi, de 14 heures à minuit.

Covermedia