C’est par une série de photos publiées sur Instagram que ses fans ont appris que Kate Beckinsale est actuellement à l'hôpital. La comédienne a envoyé ses vœux à sa maman, en ce jour de Fête des mères au Royaume-Uni.

Kate Beckinsale est dans un lit d’hôpital. Covermedia

L'actrice britannique a posté une série de photos sur Instagram lundi pour célébrer la Fête des Mères, qui se déroulait dimanche dernier en Grande Bretagne. La série de photos montrait sa mère, Judy Loe, dégustant du gâteau et du champagne, ainsi que plusieurs clichés d'elle-même dans un lit, à l'hôpital, en larmes.

« Joyeux anniversaire et bonne Fête des mères à ma mère incroyable. Merci à ceux qui nous aiment et nous soutiennent quand ça ne va pas et essaient de s'assurer qu'il existe de bons moments», a écrit l'actrice de Pearl Harbor, 50 ans, dans la légende. « Et pour s'occuper de nos chiens quand nous ne le pouvons pas, et nous rappeler des choses joyeuses quand nous ne le pouvons pas. Et être là quand nous sommes malades et rester avec nous... Et envoyer des ballons et nous sortir du trou avec amour.»

Kate Beckinsale a conclu son message à sa mère en disant: « Te regarder lutter pour que la joie perdure malgré les larmes, c'est comme observer un guerrier de près. Je t'aime Bisous.»

La star n'a pas révélé les raisons de son hospitalisation.

Sa publication intervient deux mois après le décès de son beau-père, le réalisateur britannique Roy Battersby, en janvier, qui a succombé à un « accident vasculaire cérébral massif» alors qu'il luttait contre deux formes de cancer. L'actrice de Serendipity s'occupe également de sa mère, qui a été diagnostiquée avec un cancer de stade quatre il y a six ans. Kate Beckinsale avait récemment fait venir ses parents pour qu’ils vivent avec elle à Los Angeles et prendre soin d'eux.

