Kate Middleton a partagé une photo de sa famille pour la fête des pères sur les réseaux sociaux. Un jour plus tôt, la princesse de Galles réapparaissait pour la première fois en public après plusieurs mois de convalescence à l'occasion d'un grand événement royal annuel.

Alors que Kate rendait hommage à son mari en publiant une jolie photo de lui et de leurs enfants, William, lui, publiait un touchant souvenir partagé avec son père Charles III. KEYSTONE

Kate Middleton a rendu hommage à son mari à l'occasion de la fête des pères en publiant un post touchant sur les comptes officiels du couple en ligne.

La princesse de Galles a partagé une photo du prince William, le dos tourné. À ses côtés, tournant également le dos à l'appareil, se trouvent les trois enfants du couple: le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Le fils de Lady Diana entoure ses enfants de ses bras alors qu'ils contemplent la mer depuis la plage.

« Nous t'aimons, papa. Joyeuse fête des pères», peut-on lire dans la légende, avec les initiales des enfants, « G, C & L».

Plus tôt dans la journée, le prince William a partagé son propre hommage à son père, le roi Charles lll, à cette même occasion. Il a posté une image de lui enfant avec son père, jouant avec un ballon, accompagné du message: « Joyeuse fête des pères, Pa. W».

La veille, Kate Middleton, qui suit un traitement contre le cancer, a fait sa première apparition publique depuis plusieurs mois pour assister à l'événement « Trooping the Colour», une parade militaire qui célèbre l'anniversaire du souverain britannique. La princesse de Galles a aussi donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux le 14 juin dernier. « Je progresse bien, mais comme toute personne qui subit une chimiothérapie le sait, il y a des bons et des mauvais jours», a-t-elle déclaré.

Et d'ajouter: « Mon traitement se poursuit et durera encore quelques mois. Les jours où je me sens suffisamment bien, c'est une joie de participer à la vie scolaire, de consacrer du temps aux choses qui me donnent de l'énergie et de la positivité, et de commencer à travailler un peu à la maison.»

