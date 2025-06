Katy Perry et Orlando Bloom était ensemble depuis neuf ans et fiancé depuis six ans. Mais il semblerait, selon Us Weekly, que les parents de la petite Daisy aient rompu.

Katy Perry et Orlando Bloom auraient mis fin à leurs fiançailles, selon des rumeurs insistantes. Le couple, qui a été ensemble pendant neuf ans et fiancé pendant six ans, se serait séparé.

«Katy et Orlando ont rompu à l'amiable», a déclaré une source proche de l'ancien couple à Us Weekly, qui a ajouté que la séparation se passait bien pour l'instant. «Il n'y a pas de conflit pour le moment», a-t-il commenté.

Katy Perry et Orlando Bloom ne vivraient plus sous le même toit depuis le début de la tournée Lifetimes de la chanteuse en avril. La source a ajouté que la chanteuse de 40 ans, qui a une fille de quatre ans, Daisy Dove, avec l'acteur de 48 ans, serait soulagée d'avoir mis fin à ses fiançailles, car cela lui éviterait un second divorce.

«Katy est bien sûr bouleversée, mais elle est soulagée de ne pas avoir à subir un nouveau divorce, car cela a été la pire période de sa vie», a déclaré la source. Elle a déjà été mariée à l'humoriste Russell Brand pendant 14 mois en 2010.

D'autres médias ont suggéré que le couple pourrait être sur le point de se séparer, mais qu'il n'avait pas encore pris de décision. «Ils en ont fini. Ils se sont séparés ces deux derniers mois et ça n'a pas l'air d'aller», a déclaré une autre source à People. «Je ne les vois pas vraiment capables d'arranger les choses.»