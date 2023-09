La vie de Kelly Osbourne s'est métamorphosée lorsqu'elle est devenue mère. La star s'est confiée à E! News sur son nouveau rôle.

Kelly Osbourne a évoqué son expérience de jeune maman. Covermedia

Dans une interview pour E! News, la personnalité de la télévision a réfléchi à sa nouvelle vie après avoir accueilli son premier bébé, le petit Sidney, avec son partenaire Sid Wilson à la fin de l'année dernière. « Je suis maman maintenant, j'adore ça. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, a déclaré la star de 38 ans. C'est vraiment effrayant parce que tu ne veux pas faire d'erreur. »

« Ce sont toutes ces petites choses et ces erreurs qu'on fait parce qu'on ne peut pas apprendre à moins de faire une erreur, a-t-elle indiqué à propos d'une tentative de couper les ongles de son fils. C'est juste dommage qu'il faille les faire avec un bébé. »

La chanteuse de One Word a également révélé les conseils que sa mère, Sharon Osbourne, 70 ans, avait partagés avec elle. « Ma mère essaie de me pousser à ne pas être trop attachée au bébé en ce moment, parce que je ne fais rien à moins que ça ait quelque chose à voir avec lui, et elle me dit: «Tu dois prendre du temps pour toi». J'essaie de le faire, mais ce que je me retrouve à faire, c'est me faufiler par la porte de derrière pour rentrer à la maison et être avec mon bébé », a-t-elle expliqué.

La saison 2 du podcast The Osbournes devrait être diffusée le 12 septembre après une interruption de cinq ans.

Covermedia