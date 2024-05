Kendji Girac sort du silence: «Je remercie le ciel d'être encore en vie»

Kendji Girac a donné de ses nouvelles pour la première fois depuis son accident par balle survenu le 22 avril dernier à Biscarrosse. Alors qu'il poursuit sa convalescence, le chanteur a tenu à rassurer ses fans par le biais d'une publication sur son compte Instagram.

blue News Marc Schaller

L'interprète de Color Gitano tient tout d'abord à exprimer sa reconnaissance envers ses fans pour leur soutien indéfectible depuis ses débuts il y a 10 ans, «même depuis le drame». Il regrette de ne pas pouvoir fêter cet anniversaire avec son public en raison de l'accident. «Ce n’est pas possible et j’en suis responsable», se désole-t-il.

«Je me suis longuement excusé auprès de ma famille et de mon équipe qui me soutiennent depuis le premier jour, mais je tenais, en ce jour spécial qui a changé ma vie, à m'excuser auprès de vous tous car je sais toute la peine et le souci que j'ai pu vous faire», écrit-il.

Le chanteur de 27 ans rassure ses fans sur son état de santé, indiquant qu'il se repose et se soigne pour «revenir encore plus fort» et «laisser cette période de sa vie derrière lui». «Aujourd'hui, je vais de l'avant et je ferai tout pour être à la hauteur de votre soutien et de votre confiance», poursuit-il, non sans remercier «le ciel d'être encore en vie». Avant de conclure: «Je vous aime».

Kendji Girac a été hospitalisé le 22 avril dernier après une blessure par balle au thorax. L'incident s'est produit sur une aire d'accueil de gens du voyage à Biscarrosse (Landes), où il se trouvait avec sa femme et sa fille.

Dans un premier temps, Kendji a évoqué un «tir accidentel». Les enquêteurs ont révélé qu'il leur avait ensuite expliqué avoir voulu «simuler un suicide» avec une arme récemment acquise, dans le but de faire peur à sa compagne qui menaçait de le quitter.

Dans une interview accordée au Parisien, sa compagne Soraya Miranda a nié catégoriquement les accusations de chantage au suicide: «Kendji ne m'a jamais fait de chantage au suicide, que les choses soient claires. Cela n'a jamais existé. Je n'ai jamais subi la moindre violence quelle qu'elle soit de sa part. Je suis catégorique».