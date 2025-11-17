Au début du mois, Kim Kardashian a annoncé qu'elle avait échoué l'examen du barreau de Californie lors de sa première tentative. Mais la star de téléréalité ne compte pas s'arrêter là: «Ce rêve est trop important» pour elle, comme elle l'a confié sur Instagram dimanche.

Kim Kardashian

Covermedia Covermedia

Kim Kardashian s'est engagée à poursuivre ses études jusqu'à ce qu'elle réussisse l'examen du barreau, qu'elle a échoué lors de sa première tentative au début du mois.

Dimanche, la star de la télé-réalité a publié sur Instagram une vidéo montrant sa préparation à l'examen sur une période de deux semaines. Dans la légende qui accompagne la vidéo, l'actrice de la série All's Fair a admis qu'elle était « déçue » d'avoir échoué, mais qu'elle prévoyait de se représenter.

«J'ai partagé une grande partie de ce voyage avec vous, et cet été, j'ai documenté certaines des deux dernières semaines de révision – les hauts, les bas et tout ce qu'il y a entre les deux», a-t-elle écrit. «Le 7 novembre, j'ai appris que je n'avais pas réussi l'examen du barreau. C'est décevant, mais ce n'est pas la fin. Ce rêve est trop important pour moi pour que je l'abandonne, alors je vais continuer à étudier, à apprendre et à me montrer à la hauteur jusqu'à ce que j'y parvienne.»

Au début de la vidéo, on voit l'entrepreneuse s'effondrer en larmes en essayant de se souvenir d'informations pour cinq sujets de dissertation différents. «Chaque fois que j'ai l'impression d'avoir une longueur d'avance, quelque chose se produit pour essayer de m'en empêcher», a déclaré la star de 45 ans, avant d'ajouter: «Une partie de moi veut juste se souvenir de ce qu'il y a à faire; une partie veut juste s'arrêter. J'ai juste l'impression que mon cerveau va exploser, et j'ai encore tellement de choses à faire.»

Kim Kardashian étudie le droit depuis 2019. Elle a décroché le «baby bar» à sa quatrième tentative en décembre 2021 et a terminé son programme de droit plus tôt cette année.